Anzeige

Seit April ist Philippe Briard (rechts) Geschäftsführer der Schneider Electric Automation GmbH und übernimmt die Verantwortung für den Standort Lahr. Der 54-Jährige war zuvor Werksleiter bei Schneider Electric in Soultz im Elsass. Er folgt auf Ottmar Himmelsbach (links), der nach mehr als 39 Jahren bei Schneider Electric in den Ruhestand ging. Briard verantwortete in der Vergangenheit bereits verschiedene Führungspositionen bei dem Unternehmen.

27. Mai 2019

Hier finden Sie mehr über: