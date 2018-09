Anzeige

Holger Hanselka steht für weitere sechs Jahre an der Spitze des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Der 56-jährige Maschinenbauingenieur leitet das KIT seit 2013. In seiner zweiten Amtszeit will

er ‚Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-

Gemeinschaft‘ in seiner Vorreiterrolle und mit Unterstützung von Bund und Land auf eine neue Stufe heben, um die Synergien der Einrichtung vollends auszuschöpfen, heißt es.

27. September 2018