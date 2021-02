Jürgen Litz neuer Personalleiter bei Häwa

Anzeige

Jürgen Litz ist seit Januar neuer Personalleiter der Häwa GmbH und verantwortet künftig sämtliche Bereiche des Personalmanagements und der Mitarbeiterführung des internationalen SchaltschrankSpezialisten. „Wir freuen uns, mit Jürgen Litz einen ausgewiesenen Profi für die Leitung unseres Bereichs Personal gefunden zu haben“, so Häwa-Geschäftsführer Arno Müller. Jürgen Litz blickt auf langjährige Erfahrung in der Personal- und Bereichsleitung bei mittelständischen Industrieunternehmen zurück. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und der Wirtschaftspädagogik an den Universitäten Augsburg und Stuttgart-Hohenheim absolvierte er mehrere Weiterbildungen im Bereich Organisationsentwicklung, Business Coaching und Personalführung. Litz ist zudem ehrenamtlicher Richter und AOK-Bezirksrat. (bt)

