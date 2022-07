Klaus Jell wird Executive Vice President der Division Digital & Service Solutions bei KraussMaffei

Klaus Jell übernimmt zum 1. August als Executive Vice President die weltweite Leitung der Division Digital & Service Solutions (DSS) von KraussMaffei. Der 56jährige Ingenieur wird damit zugleich Mitglied des Executive Committee. Er löst Nadine Despineux ab, die das Unternehmen zum 31. Juli auf eigenen Wunsch verlassen wird.

„Ich freue mich sehr, dass wir Klaus Jell für die strategisch wichtige Position des Executive Vice President der Division Digital & Service Solutions gewinnen konnten. Klaus hat bereits in den vergangenen Jahren die Geschicke von KraussMaffei in verantwortlichen Positionen maßgeblich mitgestaltet. Zudem ist er ein international sehr erfahrener Manager, der in der Kunststoffindustrie weltweit hohes Ansehen genießt“, erklärt Dr. Michael Ruf, CEO von KraussMaffei.

Nach dem Studium der Feinwerktechnik in München hat Klaus Jell seine Karriere in den 1990er Jahren bei Netstal, einem Tochterunternehmen von KraussMaffei begonnen, wo er 2005 zum Geschäftsführer der Netstal Deutschland GmbH aufstieg. 2011 ist Jell zu KraussMaffei gewechselt und hat als Geschäftsführer die Leitung von KraussMaffei do Brasil übernommen. 2017 hat er die Geschäftsführung für KraussMaffei Mexiko und kurz darauf die Verantwortung für die Aktivitäten in Lateinamerika übernommen. Neben seiner künftigen Position wird Jell auch weiterhin das Lateinamerika-Geschäft von KraussMaffei leiten.

„Die Berufung als Executive Vice President der Division Digital & Service Solutions ist für mich eine große Ehre und gleichzeitig Verpflichtung, der ich mich gerne stelle. KraussMaffei hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Vorreiter der Digitalisierung in der Kunststoffindustrie entwickelt. Diesen Vorsprung wollen wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen und dabei insbesondere die Services für unsere Kunden weiter verbessern“, erklärt Klaus Jell.

Zum Weggang von Nadine Despineux sagt CEO Dr. Michael Ruf: „Mit der globalen Leitung des Vertriebs Spritzgiesstechnik und dem Aufbau der Division Digital & Service Solutions sowie der Professionalisierung unseres Servicegeschäfts hat Nadine Despineux für KraussMaffei wertvolle Pionierarbeit geleistet. Wir danken Nadine Despineux für ihr großes Engagement und wünschen ihr für ihre weitere Zukunft nur das Beste.“ (ch)