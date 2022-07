Mapal erweitert Geschäftsleitung

Gleich zwei neue Mitglieder werden ab dem 1. September die Geschäftsführung bei Mapal erweitern: Zum einen Dr. Karin Jenuwein (48), die die neu geschaffene Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) übernimmt und damit in der Unternehmensgruppe sämtliche Personalthemen, darunter die Bereiche Recruiting, Weiterbildung, Academy und Arbeitgebermarke verantwortet. Zum anderen Matthias Cöster (48), der im Zuge einer Nachfolgeregelung als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen, Controlling, Einkauf und Facility Management verantwortet.

Dr. Karin Jenuwein, künftige Chief Human Resources Officer, Mapal

Dr. Jenuwein bringt weitreichende Kenntnisse im strategischen und operativen Personalwesen mit. Sie hatte ihre Karriere zunächst in der Beratungsbranche begonnen und verbrachte wichtige Stationen ihrer beruflichen Laufbahn bei einem namhaften Fahrzeughersteller mit mehr als 30.000 Beschäftigten. Dort übernahm sie verschiedene Führungspositionen im Personalwesen und war zuletzt als Head of Global HR mit Prokura für die Unternehmensgruppe tätig.

Die promovierte Diplom-Kauffrau beendete 2001 ihr Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München als beste Absolventin ihres Jahrgangs in Information, Kommunikation und Management. Ihre Promotion an der Universität Regensburg schloss sie 2004 mit Auszeichnung ab. In ihren ersten Berufsjahren war sie selbstständige Unternehmerin. Als Aufsichtsrätin, Beirätin, Kuratorin und Vorständin engagierte sie sich in diversen Beiräten und Gremien.

Matthias Cöster, künftiger Chief Financial Officer, Mapal

Matthias Cöster, geboren 1973, hat ein Studium zur Europäischen Wirtschaft als Diplom-Kaufmann sowie zum European Master of Business Sciences abgeschlossen. Er kann auf 25 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen und Branchen zurückblicken, davon 14 Jahre als CFO sowohl im Maschinenbau als auch in der Logistik. Zudem verfügt Cöster über Kenntnisse insbesondere in den Bereichen Finanzen und Controlling. (kf)

