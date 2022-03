Martin Schreiber ist neuer Geschäftsführer bei Benz

Seit dem 1. März 2022 ist Martin Schreiber, bislang Regional CEO & President Industrial Asia Pacific bei Schaeffler, Geschäftsführer bei Benz, dem baden-wüttembergischen Spezialisten für CNC-Aggregatetechnik. In Schreibers Fokus stehen langfristige Unternehmensziele wie internationales Wachstum sowie die Erschließung neuer Märkte, vor allem in Asien.

Benz fertigt Werkzeugsysteme und Maschinentechnik für alle Branchen und ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Komponenten und Systemen der Werkzeug- und Maschinentechnik. Das Unternehmen zählt zur Schenck-Division Measuring and Process Systems (MPS) des global agierenden Technologiekonzerns Dürr AG.

„Ich bin hoch motiviert und freue mich auf die neuen Herausforderungen bei Benz. Ich habe dabei volles Vertrauen, sowohl in das Know-how und Potenzial von Benz als auch in meine neuen, engagierten Kolleginnen und Kollegen“, so Schreiber.

Auch Jörg Brunke, CEO der Division MPS, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Geschäftsführer bei Benz: „Mit Martin Schreiber, der den Markt und die Gepflogenheiten in Asien bereits sehr gut kennt, ist es uns nun möglich, Benz einen großen Schritt in Richtung Wachstum und Internationalisierung weiterzubringen und damit die Umsetzung unserer Strategie zu beschleunigen. Zusätzlich wird Herr Schreiber als Mitglied der MPS Executive Group wichtige Beiträge zur Globalisierung der MPS leisten.“

Umfangreiche Erfahrungen im asiatischen Raum

Benz möchte als mittelständisches und international agierendes Unternehmen weiter wachsen und neue Märkte für Maschinenbau-Lösungen im asiatischen Raum erschließen. Genau hier kann Schreiber seine umfangreichen Erfahrungen im asiatischen Markt für die tägliche Praxis einbringen.

Aufgrund seiner vielfältigen Rollen und Projekte im asiatischen Raum kennt er die Bedürfnisse, Chancen und Herausforderungen des asiatischen Marktes sowie die Perspektive der Endkunden.

Nach einigen vorherigen Stationen mit Asien-Verantwortung bei Schaeffler war Martin Schreiber ab 2018 als Regional CEO & President gesamtverantwortlich für die Führung des Industriegeschäfts in der Apac-Region.

In dieser Position gelang es ihm sowohl innerhalb von zwei Jahren ein profitables Umsatzwachstum zu erzielen als auch u. a. einen neuen Aerospace-MRO-Service-Hub in Singapur aufzubauen. Zudem etablierte Schreiber für Schaeffler erfolgreich ein neues Green-Field-Werk in Vietnam. (bec)