Peter Schoppe übernimmt die Geschäftsführung von Aras Software

Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 hat Peter Schoppe die Leitung von Aras, einem führenden Plattformanbieter für digitale Industrieanwendungen in Deutschland übernommen.

Der studierte Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Geschäftseinheiten in den Bereichen Embedded Systems und Product Lifecycle Management (PLM). Schoppe war unter anderem in leitenden Funktionen im Vertrieb, Projektmanagement sowie in der Entwicklung bei Industrieunternehmen tätig, darunter T-Systems.

Das europaweite Geschäft strategisch weiterentwickeln

Nach mehreren Jahren in der Beratung mit dem Schwerpunkt Personal und Digitalisierung wechselte Schoppe im Sommer 2020 zu Aras. Dort ist er als VP Central & North Europe für die Aktivitäten in Zentral- und Nordeuropa und seit Juli 2021 für die Leitung der Aras Software GmbH in Deutschland verantwortlich. Eines seiner Ziele ist es, das europaweite Geschäft strategisch weiterzuentwickeln und die Position von Aras als wohl am schnellsten wachsender PLM-Anbieter weiter auszubauen.

„Aras hat durch seine zukunftsfähige Denkweise in den letzten Jahren einen festen Platz am PLM-Markt eingenommen“, so Schoppe. „Wir wollen Nummer-Eins-Partner für Industrieunternehmen werden, die klare Wettbewerbsvorteile durch die digitale Transformation erzielen möchten. Gemeinsam mit ihnen erarbeiten wir einzigartige Ansätze, wie sie ihr Produkt- und Serviceportfolio entwickeln und managen – nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft.“ (bec)

Kontakt:

Aras Software GmbH

Industriestraße 31

82194 Gröbenzell

Tel.: +49 8142 44126-0

E-Mail: info@aras.com

Website: www.aras.com