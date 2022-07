Prokurist Martin Seifriz neu bei Nachreiner

Mit Martin Seifriz stellt der Werkzeughersteller Nachreiner aus Balingen-Weilstetten seinen neuen Vertriebsleiter und Prokuristen vor. Der 32-jährige Werkzeugprofi hat sich auf die Fahnen geschrieben, neben der kaufmännischen Führung die enge Zusammenarbeit mit der Werkzeugentwicklung und Produktionsleitung sowie die Kundenorientierung weiter auszubauen und zu optimieren.

Langjährige Erfahrung in der Zerspanungsbranche

Martin Seifriz blickt auf eine lange, flächendeckende Erfahrung bei großen Namen in der Zerspanungsbranche zurück: Nach der Ausbildung und praktischen Tätigkeit als Zerspanungsmechaniker fungierte er als Bereichsleiter für Zerspanprozesse. Nach der Weiterbildung zum staatlich anerkannten Techniker war er jahrelang in der Arbeitsvorbereitung, der Konstruktion sowie als Produktmanager und im Vertrieb tätig.

„Mit Martin Seifriz haben wir einen sympathischen und kompetenten Fachmann mit ins Boot geholt, der die Branche von der Pike auf gelernt hat. Wir freuen uns über die hervorragende Erweiterung unseres Teams“, sagt Geschäftsführer Siegfried Nachreiner.

AMB-Auftritt im Fokus

Viele Projekte stehen für den neuen Prokuristen und Vertriebsleiter schon auf der Agenda: Seit Juni arbeitet Martin Seifriz bereits Hand in Hand mit der Nachreiner-Werkzeugentwicklung an Optimierungen bestehender Katalogwerkzeuge und an der Entwicklung von Marktneuheiten. Außerdem sollen Produktionskapazitäten sowie die Lagerauslastung erweitert und die Lagerverfügbarkeit deutlich optimiert werden. Zudem wird die technische Verkaufsberatung ausgebaut.

„Im Fokus steht natürlich auch unser AMB-Auftritt in Halle 1 am Stand B70 der Stuttgarter Messe“, betont Martin Seifriz. „Ich freue mich auf die persönlichen Gespräche und einen angeregten Austausch mit den Fachbesuchern.“

Über Nachreiner

Die Nachreiner GmbH unter den Geschäftsführern Siegfried Nachreiner und Sandra Hallas ist ein mittelständischerer, familiengeführter Hersteller von Premium-Werkzeugen für die spanabhebende Fertigung. Neben dem Standardprogramm bieten die Werkzeugspezialisten auch kundenspezifische Sonderlösungen Das Produktportfolio beinhaltet eine große Auswahl an VHM- und HSS/HSSE-Bohrern, -Fräsern, -Reibahlen, -Gewindebohrern, -Gewindeformern, -Senkern, -Entgratern, Schneideisen, -Frässtiften, Kreissägeblättern und mehr. (jk)

www.nachreiner-werkzeuge.de