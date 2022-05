Sandvik Coromant beruft Michael Eneberg und Nicolas Dellachiesa ins Managment

Sandvik Coromant hat zwei neue Manager ernannt: Michael Eneberg hat seine Position als Vice President und Head of Global Sales bereits am 1. Mai 2022 angetreten. Im Juni wird Nicolas Dellachiesa als Vice President und Head of Merger & Acquisitions (M&A) dazustoßen. Beide berichten direkt an Präsidentin Helen Blomqvist.

Im Rahmen seiner neuen Rolle übernimmt Michael Eneberg die Verantwortung für die Führung, Entwicklung und Umsetzung der globalen Vertriebsinitiativen von Sandvik Coromant. Dabei wird er Aktivitäten für das umfangreiche Portfolio an Zerspanungswerkzeugen sowie für die wachsende Zahl an digitalen Dienstleistungen für Industrie 4.0 forcieren.

Nicolas Dellachiesa, derzeit Investment Banking M&A Director bei Seabury Capital, wird im Juni 2022 als Vice President und Head of Merger & Acquisitions in das Unternehmen eintreten. Um Akquisitionen zu beschleunigen ist Dellachiesa für die Entwicklung der gesamten M&A-Strategie von Sandvik Coromant verantwortlich. Zudem wird er sich auf die Wertschöpfung, die Realisierung von Synergien und die Integration konzentrieren. Dellachiesa wir das M&A-Teil leiten und gemeinsam mit anderen Divisionen, Geschäftsbereichen und der gesamten Sandvik-Gruppe zusammenarbeiten.

Über Michael Eneberg

Michael Eneberg blickt auf eine lange Karriere bei Sandvik Coromant zurück – 16 Jahre war er in verschiedenen Positionen innerhalb der Gruppe tätig. 2003 startete er bei Sandvik im schwedischen Sandviken, sein weiterer Karriereweg führte ihn zu Sandvik Tooling und Sandvik Coromant Japan bevor er Head of Sandvik Coromant Indonesien und später Geschäftsführer von Sandvik Indonesien wurde. Vor seiner letzten Position als CEO der Diamond Tools Group war Eneberg General Manager für Sandvik Coromants Sales Area South Asia mit Verantwortung für Indien, Japan und Südostasien. Zeitgleich bekleidete er die Position des Geschäftsführers bei Sandvik Japan. Michael Eneberg hat einen Master-Abschluss der Stockholm School of Economics.

Über Nicolas Dellachiesa

Für seine neue Aufgabe bringt Nicolas Dellachiesa beste Voraussetzungen mit: Neben seinem fundierten Know-how im Bereich Investmentbanking hat er bereits für verschiedene Fertigungsunternehmen gearbeitet, darunter das Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus. (eve)

