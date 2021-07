Stefan Knecht neuer Product & Industry Segment Management Manager

Anzeige

Seit 1. Juli leitet Stefan Knecht den Bereich Product & Industrial Segment Management in der Sales Area Central Europe (SACE). In dieser Position wird er die Produktentwicklung vorantreiben.

In seiner neuen Position als Manager Product & Industry Manager SACE wird Stefan Knecht die Geschäftsentwicklung in Zentraleuropa weiter vorantreiben. Mit seinem profunden Produkt- und Anwendungswissen wird er bestehende Produkte weiterentwickeln und die Einführung neuer Lösungen für verschiedene Branchen und Produktlinien unterstützen. Als Mitglied des SACE-Management-Teams berichtet er dabei an den General Manager Sales Area Central Europe, Josse Coudré.

Für seine neuen Aufgaben ist Stefan Knecht dank seiner Erfahrungen aus verschiedenen Positionen bei Sandvik Coromant sehr gut vorbereitet. Seit 1998 im Unternehmen, bekleidete der Maschinenbau Diplom-Ingenieur verschiedene Positionen, unter anderem in Forschung & Entwicklung, Global Engineering, Produktmanagement und Sales. Zuletzt leitete er als Director Project & Services General Engineering Europa den Projektbereich für kundenspezifische Lösungen mit den Standorten Orleans, Bietigheim, Mailand und Kasan.

„Mit mehr als 23 Jahren Erfahrung im Unternehmen ist Stefan Knecht ein ausgewiesener Zerspanungsexperte und kennt den Markt sowie die Kundenanforderungen bis ins Detail“, unterstreicht Josse Coudré. „Dank seines Knowhows, seiner vielfältigen Kompetenzen und seines leidenschaftlichen Engagements ist es ihm als Director Project & Services General Engineering Europa gelungen, den Bereich für Kundenprojekte weiterzuentwickeln und unsere Marktanteile weiter auszubauen. Dafür danken wir ihm sehr und wir freuen uns, dass er unsere SACE-Management-Team bereichert und unserem Geschäft neue Impulse gibt.“ (fr)

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

Heerdter Landstraße 243

40549 Düsseldorf

Tel.: +49 211 5027–0

www.sandvik.coromant.com