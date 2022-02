Thomas Berger folgt bei Harmonic Drive auf Norimitsu Ito

Thomas Berger übernimmt ab 01.03.2022 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Harmonic Drive SE. Er tritt die Nachfolge von Norimitsu Ito an, der seit 2017 im Vorstand der Harmonic Drive SE tätig ist. Ito verbleibt weiterhin im Vorstand des Unternehmens und verlegt seinen Geschäftssitz gruppenintern nach Asien.

„Asiatische Märkte sind auf starkem Wachstumskurs. Um wichtige Marktentscheidungen beeinflussen zu können, benötigen wir Spitzenmanager mit internationaler Erfahrung in Asien vor Ort. Nur so können wir unsere Technologieführerschaft auch in Zukunft weiterhin ausbauen und global agieren“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Gottfried Bertram die Unternehmensentscheidung.

„Intelligente Antriebstechnik und All-in-one-Aktuatoren eröffnen neue Dimensionen im Maschinenbau. Zukunftsweisende Antriebstechnik muss effizient, intelligent und nachhaltig sein“, erläutert Ito die Unternehmensausrichtung, die er zukünftig auch in Asien umsetzen wird.

„Wir werden mit unseren innovativen Produkten global einen Mehrwert zur Digitalisierung im Maschinenbau leisten. In meiner neuen Funktion als CEO freue ich mich darauf, den nachhaltigen Wandel und anspruchsvollen Transformationsprozess unseres Technologieunternehmens in die Zukunft zu tragen“, schließt Berger. (eve)

