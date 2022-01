Viscotec: Georg Senftl verabschiedet sich in den Ruhestand

Ende 2021 war es so weit: Georg Senftl verabschiedete sich in den Ruhestand. Der langjährige Geschäftsführer werde im Unternehmen fehlen. Nicht zuletzt als absoluter Verfechter des starken, fast familiären Zusammenhalts aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bereits im Juli 2021 ergänzte Franz Kamhuber die Viscotec-Spitze und folgte Georg Senftl als Geschäftsführer im kaufmännischen Bereich. Bis zu Senftls Abschied lenkten beide gemeinsam mit Martin Stadler, seines Zeichens Geschäftsführer für die Technik, die Geschicke des Unternehmens.

Senftl machte in Mühldorf sein Abitur und studierte dann Elektrotechnik mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik an der TU München. Seine ersten beruflichen Schritte führten ihn zu Münchner Firmen, die im Bereich Elektronik und Automotive tätig sind.

Doch die starke familiäre Verwurzelung in der Heimat bewegte ihn, sich im Anschluss eine Arbeitsstelle in der Region zu suchen. Die fand der gebürtige Oberbayer dann 1994 bei Resch Maschinenbau in Töging: als Vertriebsingenieur für Exzenterschneckenpumpen.

Pumpenabteilung wird eigenständiges Unternehmen

1997 sollte die Pumpenabteilung bei Resch auf eigene Beine gestellt werden. Und so wurde Senftl zusammen mit Vinzenz Gantenhammer zum Geschäftsführer der neu gegründeten Viscotec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH bestellt. Nach den ersten – wirtschaftlich sehr mühsamen – Jahren etablierte sich das Viscotec-Endloskolben-Prinzip und die Vorteile der Technologie wurden bekannt am Dosiertechnikmarkt. Vor allem die Gründung der Marke Preeflow im Jahr 2008 und das damit verbundene Portfolio brachten den erwünschten Wachstumsschub für Viscotec.

„Einer der zentralen Gedanken ist und war immer eine ausgeprägte, gelebte Kundennähe. Um unseren internationalen Kunden exzellenten Service und Beratung bieten zu können, wurden ab 2009 Vertriebsniederlassungen in USA, Singapur, China, Indien und Frankreich gegründet. Diese Niederlassungen tragen wesentlich zum Umsatz von mittlerweile über 60 Mio. Euro bei“, so Senftl über die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Von der Firmengründung bis zum Ruhestand dabei

Auf die Frage, was ihn bewegt hat, von Viscotecs Gründung bis zu seinem Ruhestand zu bleiben hat er eine einfache Antwort: „Für mich gab es keinen Grund, zu wechseln. Eine interessantere Arbeit mit so spannenden Aufgaben, bei der es einem nie langweilig wird und mit der sich auch noch der erhoffte Erfolg einstellt, gibt es nicht.“

Für die Zeit nach Viscotec freut sich Senftl auf mehr Zeit für sich und seine Familie. Ganz ohne Terminstress und Diskussionen um das tägliche Geschäftsleben. Seinem Nachfolger Kamhuber und seinem ehemaligen Mit-Geschäftsführer Stadler wünscht er stets ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen, damit Viscotec auch zukünftig wächst und gedeiht. (bec)

Kontakt:

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH

Amperstraße 13

84513 Töging a. Inn

Tel.: +49 8631 9274–0

E-Mail: mail@viscotec.de

Website: www.viscotec.de

Hier finden Sie mehr über: