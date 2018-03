Wechsel im Management

Anzeige

Takeshi Sugiyama (Bild) wird zum 1. April Präsident & CEO der Mitsubishi Electric Corporation, Tokyo, Japan. Er folgt auf Masaki Sakuyama, der auf die Position des Chairman wechselt. Die Laufbahn von Sugiyama bei Mitsubishi Electric begann bereits 1979 als Ingenieur in Himeji. Nach mehreren Stationen im Unternehmen wurde Takeshi Sugiyama 2017 zum Representative Executive Officer, Executive Vice President and Group President of Living Environment & Digital Media Equipment Group befördert.

12. März 2018