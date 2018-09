Anzeige

Elektrotechnikspezialist Pfannenberg hat Lars Strempel (rechts) zum neuen Director Marketing EMEA ernannt. Als Abteilungsleiter trägt er die Verantwortung für das EMEA-Marketing sowie das lokale Marketing in den einzelnen Ländern der Pfannenberg Europe GmbH, Hamburg. Strempel soll die vertriebsunterstützenden strategischen und operativen Marketingaktivitäten des Unternehmens verstärken. Er berichtet in dieser Position direkt an Geschäftsführer Lars Platzhoff (links).

6. September 2018