ABB liefert Roboter für Scanias neues Batteriemontagewerk

ABB liefert eine Vielzahl an Robotern für das neue, hochautomatisierte Batteriemontagewerk von Scania in Schweden. Dabei kommt auch erstmals der eigentlich für die Verpackungsindustrie entwickelte Delta-Roboter IRB 390 in einem Batteriewerk zum Einsatz.

Das neue Scania-Werk ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge. Scania wird über mehrere Jahre mehr als eine Milliarde Schwedische Kronen (108 Millionen US-Dollar) in die neue Anlage in Södertälje investieren, die 2023 den Betrieb aufnehmen soll.

18.000 m2 große Anlage

Die moderne, 18.000 m2 große Roboter-basierte Anlage entsteht neben dem Fahrgestellmontagewerk von Scania im schwedischen Södertälje. Sie wird von der Anlieferung über die Produktion bis zur Auslieferung hoch automatisiert sein. An diesem Standort werden künftig Batteriemodule aus Zellen des Batterieherstellers Northvolt in Skellefteå hergestellt.

Vielzahl von ABB-Robotern beteiligt

Die fertigen Packs werden anschließend direkt an die Fahrzeugmontage geliefert werden. Am Montageprozess wird eine Vielzahl von ABB-Robotern beteiligt sein, darunter die Modelle IRB 390, IRB 4600 und IRB 6700. Weitere ABB-Lösungen werden den Produktionsprozess unterstützen.

Der IRB 390 kommt dabei erstmalig in einem Batteriewerk zum Einsatz. Dieser ursprünglich für die Verpackungsindustrie entwickelte ABB-Roboter kombiniert Schnelligkeit mit Kraft und kann rund um die Uhr Kontaktplatten in Batterien montieren, mit einer Geschwindigkeit von einer Platte pro Sekunde.

Die gesamte Produktionsanlage wird vor der Inbetriebnahme mithilfe der Simulations- und Programmiersoftware ABB Robotstudio überprüft. So lassen sich die Inbetriebnahmezeiten deutlich verkürzen und der Qualitätsprozesses verbessern.

Seit über vier Jahrzehnten Partner

Scania und ABB sind seit über vier Jahrzehnten Partner und arbeiten zusammen am Aufbau einer Produktionsinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Vor kurzem haben die beiden Unternehmen gemeinsam Ladelösungen für schwere Nutzfahrzeuge entwickelt, die ebenfalls mit Batterien von Northvolt betrieben werden sollen. Das Northvolt-Werk – die größte Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien in Europa – wurde ebenfalls zusammen mit ABB entwickelt.

Tony Persson, Leiter der Batteriemontage bei Scania: „Das neue Werk ist Teil der Bemühungen von Scania, bei der industriellen Digitalisierung und Automatisierung sowie bei der Nutzung fortschrittlicher Robotertechnologie eine Vorreiterrolle zu übernehmen, um Produktionsprozesse zu verschlanken und flexibler zu gestalten. Hier kommen die Roboter und Lösungen von ABB ins Spiel. Für Scania ist das Werk zudem eine Investition zur Stärkung Schwedens als Technologiestandort für die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge, die für den Übergang zu nachhaltigen Verkehrslösungen entscheidend sind.”

Treiber der Elektromobilität

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem unserer langjährigen Kunden bei dessen Elektrifizierungsplänen”, sagt Jörg Reger, Leiter der Business Line Automotive bei ABB Robotics. ABB unterstützt Fahrzeughersteller und Zulieferer weltweit mit schnellen, effizienten und flexiblen Fertigungslösungen, um die Einführung einer neuen Generation elektrifizierter Antriebsstränge voranzutreiben.

ABB hat vor Kurzem auch ein Joint Venture mit dem chinesischen Automobilzulieferer Hasco gegründet, mit dem Ziel, die intelligente Fertigung mit hocheffizienten, ökologisch nachhaltigen Automatisierungslösungen weiterzuentwickeln. In diesem Jahr plant ABB auch die Eröffnung der weltweit modernsten Roboterfabrik in Shanghai, um Innovationen in den Bereichen Produktentwicklung, künstliche Intelligenz und Automatisierungslösungen zu beschleunigen.

https://new.abb.com/products/robotics/de