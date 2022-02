Autonome Shuttles für die erste und letzte Meile

Benteler EV Systems, Beep Inc. und Mobileye, ein Intel-Unternehmen, arbeiten künftig zusammen, um vollständig elektrische und autonome Mover zu entwickeln. Diese sollen in öffentlichen und privaten Gemeinden in Nordamerika eingesetzt werden und damit den Standards der Automobilindustrie und den Sicherheitsstandards für den öffentlichen Straßenverkehr entsprechen.

Das Trio kann auf jahrelange Erfahrung in wichtigen Aspekten autonomer Lösungen zurückgreifen – Beep im Betrieb von Mikro-Transit- und Mobilitätslösungen, Benteler EV Systems in der Entwicklung und Herstellung von Automobillösungen und Sicherheitssystemen und Mobileye in der Bereitstellung von Lösungen für das automatisierte Fahren.

Autonome Mover – was leisten die einzelnen Unternehmen zur Zusammenarbeit?

Benteler EV Systems, ein Experte in der Gesamtsystemtechnik für Elektrofahrzeuge, ist bekannt für seine skalierbare und modulare Plattform für Elektrofahrzeuge, das Benteler Electric Drive System. Mit Hilfe seines Engineering-Know-hows, seiner Fahrzeugintegration und der globalen Fertigungskompetenz wird das Unternehmen einen autonomen Mover entwickeln und darin alle einzelnen Subsysteme integrieren. Dazu gehört auch die Industrialisierung und Produktion des Movers.

Die Produktion wird in den USA stattfinden, mit dem Ziel, den Mover weltweit in anderen Ländern einzuführen und so zur Mobilität der Zukunft beizutragen.

Mobileye ist einer der Marktführer bei Lösungen für autonomes Fahren und hat bereits mehr als 100 Mio. seiner computergestützten Bildverarbeitungslösungen für den etablierten Markt der Fahrassistenzsysteme ausgeliefert. Sein Selbstfahrsystem Mobileye Drive steuert Fahrzeuge in einer der am weitesten verteilten autonomen Flotten der Welt, die in Israel, Deutschland, Japan, China, Frankreich und den USA im Einsatz ist.

Beep ist in den USA führend und hat allein im Jahr 2021 autonome elektrische Shuttles in vielen öffentlichen Straßenprojekten für Zehntausende von Fahrern auf Zehntausenden von Straßenkilometern erfolgreich getestet. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Testprogramme für autonome Fahrzeuge eng mit der National Highway Traffic Safety Administration zusammengearbeitet und nutzt diese jahrelangen Erfahrungen, um bei der Entwicklung der neuen Plattform zu helfen, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit liegt.

Die aus dieser Zusammenarbeit entstehenden Shuttles sind für den Einsatz auf der ersten und letzten Meile – darunter versteht man die Distanz zwischen dem Aufenthaltsort und dem nächsten Zugangspunkt zum öffentlichen Nahverkehr – in städtischen Gebieten gedacht und sollen voraussichtlich ab 2024 in den Vereinigten Staaten in Produktion gehen. (eve)