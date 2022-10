Benteler nimmt neue Verzinkungsanlage in Betrieb

Am Standort Schloß Neuhaus hat die Benteler-Gruppe eine neue Verzinkungsanlage für Hydraulik-Leitungsrohre in Betrieb genommen. Dafür investierte das Unternehmen 1,7 Mio. Euro in das Rohrwerk. Mit der neuen Anlage entsteht das eigenen Angaben zufolge größte Oberflächenzentrum für Rohre in Europa. Nachdem das Unternehmen bereits 2018 in eine Großrohrverzinkungsanlage für Hydraulik-Leitungsrohre investiert hatte, ist die neue Anlage nun speziell auf Kleinrohrabmessungen ausgelegt.

Kundenwunsch nach mehr Verzinkungskapazität

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Oberflächenbeschichtungen sei insbesondere bei kleineren Rohrdurchmessern (10 bis 16 mm) in letzter Zeit stark gestiegen, heißt es weiter. Innerhalb von nur neun Monaten wurde die Verzinkungsanlage in Eigenregie konstruiert und in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region aufgebaut.

Neben den technischen Möglichkeiten stand Ressourcenschonung im Mittelpunkt des Bauvorhabens. So ist die neue Anlage im Betrieb durch einen vergleichsweise geringen Strom- und Wasserverbrauch gekennzeichnet. Sie kann bis zu 12.000 km Rohr pro Jahr verzinken – das entspricht beinahe dem Erddurchmesser.

„Als Metall-Prozess-Spezialist mit mehr als 140 Jahren Erfahrung nutzen wir unsere umfassende Expertise, um erstklassige effiziente Fertigungsverfahren zu entwickeln. Uns ist es wichtig, sowohl technisch als auch werkstoffkundlich stets auf dem neuesten Stand zu sein“ betont Christian Wiethüchter, CEO Benteler Steel/Tube. Das gelte auch bei der Anwendung unterschiedlicher Technologien von der Stahlherstellung über die Warm- und Kaltformung bis zu diversen Anarbeitungsverfahren wie der Oberflächenbeschichtung. „Wir bieten Kompetenz über die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand.“

Umweltfreundliche Beschichtungssysteme für internationalen Einsatz

Die im Oberflächentechnikzentrum in Schloß Neuhaus produzierten Beschichtungssysteme, etwa Zista Seal und Zistaplex, seien weltweit gefragt. Dabei arbeite Benteler nach dem Leitsatz: maximale Qualität und optimale Umweltverträglichkeit. Das gelte auch für den Korrosionsschutz.

„Unsere Oberflächenbeschichtungen sind besonders umweltfreundlich. Bereits seit 2016 produzieren wir Chrom VI-freie Beschichtungen der neuesten Generation“, erklärt Thomas Michels, COO Benteler Steel/Tube. „Somit entsprechen unsere Produkte sowohl den Anforderungen unserer Kunden, die immer höhere Korrosionsschutzvorgaben erfüllen müssen, als auch den EU-Vorgaben.“

Die Oberflächenlösungen schützen Bauteile wie Hydraulikleitungsrohre vor Korrosion und verlängern so die Lebensdauer von beispielsweise Bau- oder Landmaschinen. (jk)

