Bosch Rexroth baut Kompaktachsen-Portfolio durch Zukauf aus

Bosch Rexroth stärkt mit der Übernahme eines umfangreichen Technologiepakets sein Angebot im Bereich der elektrisch angesteuerten, servohydraulischen Kompaktachsen, die bisher vor allem im industriellen Bereich eingesetzt werden. Die entsprechende Vereinbarung zur Übernahme aller Schutzrechte, Patente und des Knowhows der EH-D GmbH und der Onovum GmbH wurden Ende Juni in Ulm unterzeichnet. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Bosch Rexroth weitet Portfolio aus

Bisher lag der Fokus von Bosch Rexroth bei den Achsen in der Leistungsklasse ab 10 kW. Durch die nun übernommene Technologie von EH-D und Onovum weitet der führende Antriebs- und Steuerungsspezialist sein Portfolio in den Bereich unter 10 kW aus.

Die Kompaktachsen der EH-D und Onovum EH-D und Onovum haben eine führende Stellung in diesem Marktsegment und verfügen über ein breites Kundenspektrum. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen eingesetzt, in denen lineare Bewegungen mit großer Kraft erforderlich sind: typischerweise in Kunststoffmaschinen oder Pressen, in der Kraftwerkstechnik, der Stahlindustrie, der Metallverarbeitung, der Kältetechnik, der Lebensmittelindustrie oder in mobilen Anwendungen.

Besondere technische Merkmale

Die Achsen weisen einige besondere technische Merkmale auf. Ihre Innenzahnradpumpen sind die für den 4-Quadranten-Betrieb geeignet – also den in beiden Laufrichtungen möglichen Betrieb als Antrieb oder Bremse. Die Öl-durchströmten Synchronmotoren erlauben eine gezielte Wärmeabfuhr und damit erweiterte Betriebsbereiche ohne sekundäre Kühlmaßnahmen. Und die für die Kompaktachsen von EH-D speziell entwickelten Kompensatoren dienen dem Ausgleich von Differenzvolumina und der Kompensation von inneren Leckageströmen oder Temperaturdehnungen des Fluids.

Elektrifizierung wird vorangetrieben

„Durch die Übernahme des speziellen Kompaktachsen-Know-hows können wir zukünftig unseren Kunden eine für alle Leistungsklassen technologisch und wirtschaftlich führende Antriebslösung bieten und treiben die Elektrifizierung industrieller Anwendungen voran. Darüber hinaus unterstützt uns das breitere Portfolio in unserer Strategie, Kunden in weiteren Branchen wie der Lebensmittelindustrie zu gewinnen“, sagt Dr. Steffen Haack, Mitglied des Vorstands der Bosch Rexroth AG zuständig für Entwicklung und Leiter der Business Unit Industrial Hydraulics.

Übernahme von Schutzrechten und Patenten

Bosch Rexroth übernimmt alle Schutzrechte, Patente und das Knowhow der beiden unter der gleichen Geschäftsführung agierenden Unternehmen EH-D GmbH und Onovum GmbH mit Sitz in Burghaslach. Alle Mitarbeiter von EH-D und Onovum werden zukünftig für Bosch Rexroth tätig sein. Als nächster Schritt ist geplant, die technische Unterstützung für den weltweiten Ausbau des Produktvertriebs aufzusetzen und die Eigenfertigung der Kompaktachsen von EH-D und Onovum in Chemnitz aufzubauen. Bosch Rexroth fertigt in Chemnitz bereits Hydrauliksysteme und beschäftigt aktuell am Standort insgesamt rund 150 Mitarbeitende. (bt)

