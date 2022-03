Bosch Rexroth übernimmt Kassow Robots

Mit einer Mehrheitsbeteiligung am dänischen Cobot-Hersteller Kassow Robots investiert Bosch Rexroth in die Fabrikautomation. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Bosch Rexroth und Kassow Robots am 18. März 2022 in Kopenhagen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Mit der Übernahme von Kassow Robots ergänzt Bosch Rexroth sein Produktportfolio an kollaborativen Robotern. Bislang beackerte Bosch Rexroth den Markt der kollaborativen Robotik mit seinem eigenen Roboter-System APAS Assistant – einem Industrieroboter von Fanuc oder Kuka, der über eine sensorgespickte Schutzhaut zum kollaborativem Roboter wurde.

Cobot-Markt wächst jährlich zwischen 15 und 20 %

„Kollaborative Industrieroboter sind ein weiterer wichtiger Baustein für die wandelbare Fabrik der Zukunft“, sagt Dr. Marc Wucherer, Mitglied des Vorstands von Bosch Rexroth mit Verantwortung für den Vertrieb und die Fabrikautomation. „Der Bedarf für flexible Robotik ist enorm. In den kommenden Jahren soll der Markt für Cobots jährlich zwischen 15 und 20 Prozent wachsen.“ Dieses Potenzial wolle Bosch Rexroth nutzen, „wovon vor allem Kunden in der Konsumgüter- und Mobilitätsindustrie inklusive der Batteriefertigung sowie in der Halbleiterproduktion profitieren werden“, sagt Wucherer.

Flexible Cobots mit 7 Achsen

Das vom einstigen Universal-Robots-Mitgründer Kristian Kassow gegründete Unternehmen Kassow Robots produziert kollaborative Roboter (Cobots) für industrielle Anwendungen mit rund 25 Mitarbeitenden an den beiden Standorten Kopenhagen und Prag (Tschechien). Vorteil der Cobots von Kassow Robots: Sie verfügen über eine vergleichsweise hohe Traglast und Reichweite und können dank ihrer sieben Achsen auf engstem Raum arbeiten und quasi wie ein menschlicher Arm ums Eck greifen.

Durch die Kombination von Reichweite und Traglast können die Cobots eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen: vom Verpacken über die Maschinenbeladung und Pick-and-Place-Anwendungen bis hin zur optischen Qualitätskontrolle. Seit 2019 hat Kassow Robots Cobots bereits im unteren dreistelligen Bereich verkauft. Bosch Rexroth plant, das Geschäft international deutlich auszubauen.

Bosch Rexroth ermöglicht Kassow Robots weltweite Expansion

„Mit Bosch Rexroth als international führendem Unternehmen in der Fabrikautomation haben wir einen Partner gefunden, der uns dabei unterstützt, unsere Geschäftsaktivitäten auszuweiten. Für unser Cobot- Portfolio erschließen wir so neue Marktzugänge“, erläutert Kristian Kassow, Gründer, Geschäftsführer und Miteigentümer.

Seit dem Verkaufsstart der ersten beiden Cobot-Modelle im Jahr 2019 ist die Produktfamilie von Kassow Robots auf fünf kollaborative Robotermodelle angewachsen. Diese bieten Reichweiten von 850 bis 1800 Millimetern bei Traglasten von 5 bis 18 Kilogramm und erreichen Gelenkgeschwindigkeiten von bis zu 225 Grad pro Sekunde. Alle Modelle verfügen über sieben Achsen, Programmierung und Bedienung sind einfach. Die Software bietet eine modulare Plattform, die eine einfache Integration von Peripheriegeräten wie Greifern, Bildverarbeitungssystemen oder anderen kundenspezifischen Funktionalitäten ermöglicht. (ab)