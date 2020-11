Anzeige

Branchen wie die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie stellen derzeit besondere Hygiene-Anforderungen an die zu verwendenden Arbeitsmittel. Die erforderliche Schutzklasse IP66 und Temperaturbereiche zwischen -30° C und +40° C sind keine Seltenheit. Worauf es bei dem Einsatz von Krantechnik und Kettenzügen zum Heben und Bewegen von schweren Lasten ankommt und wie mit den spezifischen Bedingungen umzugehen ist, zeigt Marc Döttling, Produktmanager bei der Stahl Crane Systems GmbH, im kostenfreien Webinar „Eine saubere Sache: branchenspezifische Kettenzüge“ am 17. November ab 10 Uhr auf.

