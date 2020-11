Erfolgreiche digitale C-Teile Beschaffung mit einem B2B Marktplatz

Anzeige

Ganzheitlich den Bedarf decken, Lieferanten konsolidieren, Kosten sparen, Transparenz schaffen und die Maverick Buying-Quote senken: Klingt zu schön, um wahr zu sein? Das Webinar von Wucato Marketplace zeigt, wie ein digitaler und zentraler Prozess die C-Teile Beschaffung und den Betriebsmittel-Einkauf verbessert.

In einer Krise bekommt der Einkauf wieder mehr Bedeutung. Oberstes Ziel in den Unternehmen ist, die Kosten zu senken und Prozesse zu optimieren. In keinem Bereich ist dies so einfach möglich, wie bei der Beschaffung von C-Teilen und Betriebsmitteln.

Im Webinar von Wucato erfahren Teilnehmer, wie sie ihren operativen C-Teile Einkauf automatisieren können und Lieferanten konsolidieren sowie bestehende Lieferanten und Einkaufsbedingungen in die digitale Beschaffungsplattform des Unternehmens integrieren.

Die Referenten Timmy Lack, Vertriebsleiter bei Wucato, und Denis Kappler, Senior Projektmanager, erklären zudem, wie Nutzer mit so wenigen Klicks wie möglich genau das finden, wonach sie suchen, wie mehr Transparenz und Kontrolle bei der Beschaffung erreicht werden kann und wie Bedarfsermittlungs-, Entscheidungs-, Genehmigungs- und Freigabeprozesse zentral auf der Plattform des Unternehmens integriert werden können.

Hier geht es zur Anmeldung.

Über die Beschaffungsplattform von Wucato

Bei der Plattform von Wucato handelt es sicht nicht um einen Onlineshop. Vielmehr soll sie Einkäufer bestmöglich bei ihren Zielen unterstützt. Dabei sorge sie dialogorientiert und partnerschaftlich für eine schnelle Anbindung an die Prozesse der Kunden.

Die Plattform biete zudem eine passende Hilfestellung, um die Lieferantenkonsolidierung zu vereinfachen. Anstatt die Bedarfe einzeln auf den Websites der Hersteller zu decken, kaufen Nutzer nur über eine Mehr-Lieferanten-Plattform, von der sie eine einzige Rechnung erhalten. Darüber hinaus können Kunden jederzeit alle verfügbaren Lieferanten in einer zentralen Übersicht einsehen, um so ein besseres Bild vom gesamten Sortiment zu bekommen und auch neue Hersteller und Händler zu entdecken.

Kontakt:

Wucato Marketplace GmbH

Feuerseeplatz 14

70176 Stuttgart

Tel.: +49 7114599769-0

www.wucato.de