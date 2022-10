Erneute Auszeichnung für AMAG

Für ihre ganzheitliche und transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde der AMAG Austria Metall AG zum zweiten Mal der Effective Sustainability Communicator Award verliehen. Diese Auszeichnung wurde aufgrund der steigenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Finanzmarktkommunikation 2021 erstmals vergeben und erging bereits im vergangenen Jahr an das Industrieunternehmen.

Analysiert wurden dabei alle 39 Unternehmen des österreichischen ATX Prime Standards. Die AMAG verzeichnete Bestwerte im integrativen Nachhaltigkeitsverständnis und landete insgesamt auf Platz 2. Im Rahmen der Jahreskonferenz des Cercle Investor Relations Austria (CIRA) am 12.Oktober 2022 in Wien nahm Christoph Gabriel, Leiter Investor Relations, die Auszeichnung entgegen.

Nachhaltigkeit, Innovation, Menschlichkeit und Vielfalt

„Die erneute Auszeichnung mit dem Effective Sustainability Communicator Award bestätigt unser ganzheitliches Nachhaltigkeitsverständnis“, sagt Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG. „Unsere Strategie basiert auf Nachhaltigkeit, Innovation, Menschlichkeit und Vielfalt.“

Der Schwerpunkt der diesjährigen Analyse lag vor allem in der Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf das integrative Verständnis zum Thema Nachhaltigkeit gelegt. Als Basis dienten die laufende Finanzberichterstattung, Investoren-Präsentationen sowie die Webauftritte im Bereich Investor Relations.

Die Beurteilung erfolgte durch den Lehrstuhl Accounting and Auditing der HHL Leipzig Graduate School of Management unter Leitung von Prof. Dr. Henning Zülch und das Hamburger Beratungsunternehmen Kirchhoff Consult.

Nichtfinanzielle Erklärung schon seit 2017

Das Unternehmen mit Sitz in Ranshofen in Oberösterreich veröffentlicht bereits seit dem Berichtsjahr 2017 eine nichtfinanzielle Erklärung. Sie fasst die für AMAG und ihre Stakeholder wesentlichen Angaben zu den Aspekten Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung inhaltlich zusammen.

Der Cercle Investor Relations Austria ist die Interessensgemeinschaft für Investor Relations in Österreich und umfasst Unternehmen, Investoren und am Kapitalmarkt interessierte Personen. Mit seiner Tätigkeit und durch die Vernetzung seiner Mitglieder trägt der Verein nach seinem Selbstverständnis grundlegend zur erhöhten Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts in Österreich bei. (jk)

www.amag.at