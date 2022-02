FMB-Süd 2022: Last call für interessierte Aussteller

Am 11. Mai 2022 startet – nach einer pandemiebedingten Pause – die FMB-Süd in Augsburg. Das aktuelle Austellerverzeichnis zeigt: Die Messe wird ein breites Spektrum der Zulieferindustrie für den Maschinenbau abbilden. Genau das ist das Konzept der beiden FMB-Messen in Bad Salzuflen und Augsburg. Als offiziellen Partner konnten die Veranstalter zum wiederholten Mal den Cluster Mechatronik & Automation gewinnen.

Das wurde Zeit: Gerade in der Industrie, wo es um komplexe Projekte und erklärungsbedürftige Produkte geht, haben Messen hohen Stellenwert. Hier kann sich die Branche austauschen, neue Kontakte knüpfen und Anregungen für das Tagesgeschäft mitnehmen.

Aufenthalt so einfach und auch sicher gemacht wie möglich

Diese lang vermisste Gelegenheit bietet in Kürze die FMB-Süd, die am 11. und 12. Mai 2022 in Augsburg stattfindet, den produzierenden Unternehmen auf der Technologieachse Süd. Den Besuchern wird der Aufenthalt so einfach und auch sicher gemacht wie möglich: Der Eintritt ist kostenlos, geparkt wird vor dem Messeeingang und das zertifizierte Hygienekonzept werde dem Anspruch „The safest place to meet“ gerecht.

Einige Wochen vor Messebeginn rechnen die Veranstalter damit, dass sich noch Aussteller anmelden.

Dank Komplettpaket können die Aussteller spontan buchen

Christian Enßle, Head of Cluster FMB: „Das war im Herbst 2021, vor der FMB in Bad Salzuflen, genauso: Viele Aussteller beobachten die Lage und entscheiden kurzfristig, ob sie teilnehmen. Wir sind darauf eingestellt und weil wir ein Komplettpaket mit Mobiliar, Beleuchtung, Catering usw. bieten, bedarf es auch keiner großen Vorbereitung. Die Aussteller können also spontan buchen.“

Ein kurzer Blick auf drei Unternehmen, die sich bereits entschieden haben: Die Taktomat GmbH, ein Aussteller der ersten Stunde, hat bundesweit einen guten Ruf, wenn es um hochwertige Komponenten und Lösungen für die Automatisierungstechnik geht. Sie zeigt u. a. Rundschalttische, Drehtische und Lineartaktsysteme.

Die STL Steuerungs-Technik-Leuthe GmbH setzt neben der klassischen Automatisierungstechnik (Robotik, CAD, SPS-Programmierung …) auf die Digitalisierung von Maschinen über das Internet of Things (IoT). Ihre Software hilft mittelständischen Unternehmen, Maschinen- und Prozessdaten in Echtzeit von überall abzurufen, auf Alarmmeldungen sofort zu reagieren und Prozesse zu optimieren.

RK Rose & Krieger stellt komplettes Portfolio in einem Show-Truck vor

RK Rose & Krieger, Spezialist für Linear-, Profil-, Verbindungs- und Modultechnik und in Ostwestfalen-Lippe (OWL) beheimatet, stellt sein komplettes Portfolio in einem Show-Truck direkt vor dem Messeeingang vor.

Aus Sicht der Veranstalter ist es sehr erfreulich, dass der Technologie-Cluster „Mechatronik & Automation“, der seit Anfang 2021 Teil von Bayern Innovativ ist, die Partnerschaft mit der FMB-Süd fortsetzt.

„Der Cluster mit seinen rund 220 Firmenmitgliedern ist in ganz Bayern bestens vernetzt. Das Cluster-Management empfiehlt den Mitgliedern die Teilnahme an der FMB-Süd und wird auch das Vortragsprogramm aktiv mitgestalten – ein Grund mehr für einen Messebesuch“, sagt Enßle.

Die FMB-Süd findet am 11. Mai (9 bis 17 Uhr) und am 12. Mai 2022 (9 bis 16 Uhr) in der www.messeaugsburg.de statt. Der Eintritt ist (ebenso wie das Parken direkt vor den Messehallen) frei, eine Online-Registrierung zwingend erforderlich. (bec)

Mehr über die FMB-Süd

Kontakt:

Easyfairs GmbH

Meisenstraße 94

33607 Bielefeldt

Tel.: +49 521 96533–66

E-Mail: service@fmb-messe.de