Premium Aerotec hat einen weiteren wichtigen Meilenstein in der additiven Fertigung erreicht: Nach einem erfolgreichen industriellen Prozessaudit durch Airbus sowie der Unterzeichnung des Qualifikationsberichtes hat das Unternehmen als erster Luftfahrtzulieferer die Gesamtprozessqualifikation für additiv gefertigte Titanbauteile auf Multilaser-Anlagen zum Abschluss gebracht. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Aussage erneut seine internationale Vorreiterrolle in der additiven Fertigung von luftfahrtzugelassenen Strukturbauteilen unter Beweis gestellt. Diese Gesamtprozessqualifikation ermöglicht es Premium Aerotec nun, additive Verfahren in gleicher Weise wie konventionelle Fertigungsverfahren einzusetzen. Teure Prozessbegleitproben und Sonderprüfungen entfallen. Die metallische additive Fertigung in der Luftfahrt wird damit wesentlich kostengünstiger.