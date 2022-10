Haidlmair mit neuer Niederlassung in den USA

Der Werkzeugbauer Haidlmair, Nußbach/Österreich, einer der führenden Hersteller von Hochleistungsspritzgießwerkzeugen weltweit, hat neue positive Nachrichten zu berichten. Nachdem das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz von mehr als 50 Mio. Euro (zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte) abgeschlossen wurde, investiert das Unternehmen in die Expansion in den USA.

Vor acht Jahren übernahm Haidlmair im kanadischen Toronto die Mehrheitsanteile an einem dortigen Werkzeugbauunternehmen, um den nordamerikanischen Markt besser zu versorgen. Letztes Jahr wurden die Anteile jedoch wieder an die frühere Eigentümerfamilie verkauft, da Haidlmair seine Zukunft eher in den USA sah, da man dort über mehr Kunden verfügt und auch ein größeres Wachstumspotenzial sieht.

Freie Platzkapazitäten bei Pfaff Molds USA in Charlotte, NC

Nach intensiver Suche wurde man nun in Charlotte, North Carolina fündig. Dort hat das deutsche Werkzeugbau-Unternehmen Pfaff Molds seine USA-Niederlassung und noch freie Platzkapazitäten in seiner Fertigung. Somit einigte man sich auf eine Zusammenarbeit und Pfaff stellt Haidlmair eine ausreichend große Fläche in seinem Werk zur Verfügung.

Mario Haidlmair: „In den Gesprächen mit Pfaff Molds stellte sich sehr schnell heraus, dass wir auf einer Wellenlänge sind und uns für die Zukunft viele positive Synergieeffekte erwarten. Wir sehen den nordamerikanischen Raum als Markt mit einem riesigen Potenzial und wollen unsere bestehenden Kunden noch besser versorgen können.“

Als erster Schritt wird die Niederlassung als Servicecenter und Vertriebsstandort genutzt, es ist aber auch mittelfristig eine eigene Produktion geplant, für die Fachkräfte rekrutiert und ausgebildet werden. (bec)