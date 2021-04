Igus: 168 Motion-Plastics-Innovationen aus dem Homeoffice

Anzeige

Igus erhöht das Innovationstempo trotz Pandemie: Hohe Investitionen in Digitalisierung, Logistik und Remote-Beratung steigerten den Onlineumsatz 2020 um 30 % und milderten den Umsatzrückgang auf 4,8 % ab. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Produktinnovation geht der Motion-Plastics-Spezialist neue Wege und präsentiert im Frühjahr 2021 mit 168 Tribopolymer-Produkten mehr Neuheiten als je zuvor.

Pandemiezeit hat zu einem Innovationsschub im Homeoffice geführt

Im vergangenen Jahr sank der Umsatz des Motion-Plastics-Spezialisten Igus im Zuge der Corona-Krise um 4,8 % auf 727 Mio. Euro. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen dank eines deutlichen Plus im Auftragseingang optimistisch. Hinzu kommt: Die Pandemiezeit hat zu einem Innovationsschub im Homeoffice geführt. Das Resultat sind 168 neue Produkte, Produkterweiterungen und digitale Angebote – mehr als je zuvor im Frühjahr.

Einen ersten Ausblick gibt Igus auf der Hannover Messe Digital Edition. Der Hersteller präsentiert alle Frühjahrsneuheiten auch auf der hauseigenen physisch-virtuellen Messe. Diese wurde gerade mit dem iF Design Award ausgezeichnet und zeigt sich den Besuchern komplett erneuert ab dem 5. Mai.

ReBeL beschleunigt günstige Automatisierung

Auf der Igus-Messe ist nach zwei Jahren Entwicklungszeit der ReBeL zu sehen, ein neues Roboterantriebselement. Anwender können aus dem Baukasten schnell und günstig ihre eigenen Roboterarme konstruieren.

Der Kern des ReBeL ist ein stark verbessertes Kunststoffgetriebe. Ein integrierter BLDC-Elektromotor mit Leistungselektronik kann mit verschiedenen Steuerungen verbunden werden. Zusätzlich ist eine passende Low-Cost-Steuerung von Igus kostenlos im Download erhältlich, sodass sich die Automation schon im Vorfeld simulieren lässt.

Im Bereich der „großen” Industrierobotik bringt der Hersteller mit der Energiezuführung TRX eine Lösung auf den Markt, die das Thema Roboterschlauchpakete neu denkt. Die Energieführung tordiert in sich, verlängert und verkürzt sich spiralförmig, Leitungen werden in Form einer Wendel hineingelegt. Damit ist eine Gewichtsersparnis von 83 % auf der dritten Achse möglich, auf weniger als der Hälfte des Platzes.

Trockenlaufende Kugellager mit 21-facher Lebensdauer

Auch in der schmier- und wartungsfreien Lagertechnik stellt Igus in allen Bereichen Neuheiten vor. Bei Kugellagern gelang den Ingenieurinnen und Ingenieuren ein Durchbruch in der Lebensdauer. Bei den Anwendungsfällen von geringen Lasten und hohen Drehzahlen wurde diese um Faktor 21 erhöht. „Was vorher einen Monat hielt, hält jetzt fast zwei Jahre“, erklärt Lena Woelke, Entwicklungsleiterin für Xiros-Kugellager. Anwendungen finden sich insbesondere in Ventilatoren oder Zentrifugen

Kunststoff wird zur nachhaltigen Ressource

Wie diese schmierfreien Kunststoff-Produkte nicht nur in der Anwendung die Umwelt weniger belasten, sondern auch CO2-neutral produziert und nachher recycelt werden, ist bei Igus Teil der Mission. Der derzeit entstehende Fabrikneubau wird von Anfang an klimaneutral sein, bis 2025 gilt das für die gesamte Igus-Fabrik.

Um die Emissionen weiter zu reduzieren, investiert das Unternehmen in moderne Techniken, z. B. bei Absaugungen und Filtern. Spritzgussmaschinen, die bis zu 40 % Energie sparen und kaum zu hören sind, wurden in großer Zahl angeschafft.

Neben dem mechanischen Recycling im Chainge-Programm setzt Igus auch auf neuartiges chemisches Recycling. So erhöhte das Unternehmen seine Investitionen in Mura Technology auf 5 Mio. Euro. Die HydroPRS-Technologie von Mura wandelt Plastikmüll wieder in Öl um. Die Investitionen stiegen im Jahr 2020 insgesamt um 29 %.

Investitionen in Onlineshops und -tools

Ein erheblicher Teil der Investitionen floss in Onlineshops und Onlinetools. Alle Webshops wurden erneuert und informativer für die Kunden gestaltet. Neue Online-Werkzeuge zur Konfiguration und Berechnung von Zahnrädern, Rollen, Linearmodulen und Schrittmotoren sind im Internet kostenfrei und ohne Registrierung zugänglich.

Parallel erweiterte Igus an jedem Standort der Welt die Lager. Neben den USA mit 23.000 Einzelartikeln und Europa mit 88.000 sind jetzt in China 21.000 Artikel in 24 bis 48 h lieferbar und werden in Millionen Varianten von Igus montiert.

Das Angebot einer einfachen Online-Konfiguration und -bestellung zusammen mit der kurzen Lieferzeit nahmen viele Anwender an. Der Online-Umsatz stieg weltweit um 30 %. Der frühzeitige Ausbau der Kapazitäten von Maschinen und Rohstofflagern ab dem dritten Quartal 2020 sorgt jetzt in der Phase einer rasanten wirtschaftlichen Erholung immer noch für schnelle Lieferzeiten.

Wandel als Pflicht und Chance

„Politik, Technik, Mobilität, Unterhaltung, Klima und Gesundheit – die Welt verändert sich im Moment rasant“, so Igus-Geschäftsführer Frank Blase. „Wir wollen aktive Gestalter sein. Daher bin ich stolz auf die Igus-Kolleginnen und -Kollegen, wie sie sich in diesen Zeiten eingesetzt, verändert und verbessert haben.“

Die Teams arbeiten seit dem 13. März 2020 überwiegend aus dem Homeoffice. Das Angebot für eine selbstbestimmte Quote von Homeoffice-Tagen mit wenigen Regeln und klaren Messbarkeiten bietet Igus bis Ende 2022 an. Gleichzeitig experimentiert das Unternehmen mit neuen Arbeitsräumen und Formen der Zusammenarbeit vor Ort.

„Die Tatsache, dass sich alles, aber auch alles verändert, bedeutet für unsere Branche: Jeder macht neue Produkte, jeder braucht neue Maschinen. Das kann für unsere Kunden und uns einen enormen Boom in den nächsten Jahren auslösen“, so Blase. (bec)

