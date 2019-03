Igus steigert Umsatz

Anzeige

Hochleistungskunststoffe für die Bewegung bleiben weltweit stark nachgefragt. So hat Igus seinen Umsatz 2018 um 8,5 % auf 748 Mio. Euro steigern können.

Mit der Kerntechnologie „motion plastics – Kunststoffe für Bewegung“ wagt sich der Hersteller von Energiekettensystemen und Polymer-Gleitlagern jedes Jahr erfolgreich in neue Bereiche der Industrie: 3D-Druck für Verschleißteile mit online kalkulierbarer Lebensdauer, intelligente „smart plastics“, Energieketten mit 1.000 m Verfahrweg oder schmierfreie Polymerkugellager mit 10-fach höherer Laufzeit.

Vom Gesamtumsatz wurden 53 % in Europa, 31 % in Asien und 16 % in Amerika und Afrika erwirtschaftet. Die Mitarbeiterzahl stieg auf 4.150.

Mit Start-Up-Mentalität in neue Bereiche

Am Hauptstandort in Köln Porz-Lind herrscht Start-Up-Elan, indem sich das Unternehmen kontinuierlich neue Märkte wie die Bühnentechnik oder Solarindustrie erschließt. „Durch agile Arbeitsmethoden und offene Strukturen sind wir in der Lage, neue motion plastics Ideen schnell in Sprint-Teams umzusetzen“, so Geschäftsführer Frank Blase. „Wir probieren aus, machen neu, verbessern, bis der Anwender genau das Produkt erhält, das ihn weiter nach vorne bringt.“ Dies zeigt sich unter anderem in den 120 Neuheiten, die das Unternehmen in diesem Jahr auf der Hannover Messe präsentiert.

Dort zeigt sich, dass Kunststoff-Maschinenelemente längst zu High-Tech-Komponenten geworden sind.

25. März 2019