IndustryArena eröffnet eigenen Webshop

Digitale Vertriebs- und Kommunikationskanäle gewinnen im B2B-Handel zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund geht die IndustryArena mit einem eigenen Webshop an den Start. Die Plattform ist mit mehr als 535.000 registrierten Nutzern das wohl größte Online-Portal für die Fertigungsindustrie. Dieses Umfeld bietet die besten Voraussetzungen, um an Reichweite zu gewinnen und Leads zu generieren.

„B2B-Kunden sind nicht erst seit Corona und Social Distancing digital unterwegs. Entscheider suchen seit Jahren online nach Informationen, Lösungen, Produkten und Anbietern. Somit besitzt der elektronische Handel in diesem Bereich ein enormes Potenzial. Um den steigenden Anforderungen der B2B-Kunden gerecht zu werden, sind wir mit einem eigenen Webshop in den Markt gegangen. Wir vereinen somit Content Marketing und Verkauf auf einer zentralen Plattform“, so Frank Nolden, Geschäftsführer der IndustryArena, Langenfeld.

Mehr als 200.000 Produkte bequem per Mausklick bestellbar

Von hochwertigen Zerspanungswerkzeugen über Werkzeugaufnahmen, Bohr- und Drehfutter sowie Handwerkzeuge namhafter Hersteller wie Bosch, AEG und Kärcher bis hin zu einer großen Auswahl an Zubehör und Bürobedarf, können B2B-Kunden ab sofort ihre gewünschten Waren bequem per Mausklick auf webshop.industryarena.com bestellen.

Die mehr als 200.000 Produkte von rund 1000 Marken sind eingeteilt in 15 Warengruppen wie Arbeitsschutz, Baugeräte, Handwerkzeuge, Mess- und Oberflächentechnik, Schraubwerkzeuge sowie Schweiß- und Spanntechnik. Somit kommt das Unternehmen der flächendeckenden Versorgung von Gewerbetreibenden und deren Fachpersonal einen großen Schritt näher.

Webshop bietet spezielle B2B-Funktionalitäten

Der IndustryArena-Webshop bietet zudem spezielle B2B-Funktionalitäten, um auch in Zeiten der Pandemie die gewohnte Servicequalität aufrechterhalten zu können. B2B-Kunden erhalten daher einen direkten Zugang zu qualitativ hochwertigen und sofort einsatzbereiten Angeboten. Konditionen, Lieferzeiten, Bilder und detaillierte technische Daten sind jederzeit live abrufbar.

Gewerbliche Käufer können Produkte schnell und einfach ordern, denn es wird eine 24-h-Lieferung zugesichert. Derzeit ist das Versandgebiet auf Deutschland beschränkt. Dies wird jedoch in Zukunft kontinuierlich ausgeweitet.

Gütesiegel belegt Nutzerfreundlichkeit

Der mit einem Gütesiegel ausgezeichnete Webshop überzeugt durch seine Nutzerfreundlichkeit. So wird er nicht nur regelmäßig auf den neusten Stand der Technik überführt, sondern B2B-Kunden können sich auch über eine Tiefpreisgarantie und monatliche Angebote mit Rabatten von bis zu 50 % freuen. Großkunden erhalten zudem spezielle Einkaufspreise.

Durch die Schnellerfassung wird ein effizienter Bestellprozess sichergestellt. Dies ist mittels Artikel-Scan via Kamera, per Eingabe der Artikelnummer und Menge sowie durch den Import eines Warenkorb via XLS oder CSV möglich. Einkäufer können sich Artikel in einer Favoritenliste anlegen oder den Warenkorb für den späteren Einkauf speichern.

Die Artikel des Warenkorbs können zudem als PDF heruntergeladen werden. Bezahlt wird via Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung. In Kürze wird auch der Kauf auf Rechnung möglich sein.

Ticketsystem für Kundenservice und -interaktion

Um Geschäfts- und Firmenkunden den bestmöglichen Service bieten zu können, kommt zudem ein leistungsstarkes Ticketsystem für Kundenservice und -interaktion zum Einsatz. Auf diesem Weg kann schnell und effizient auf Kundenanforderungen reagiert werden. (bec)

Kontakt:

IndustryArena GmbH

Katzbergstraße 3

40764 Langenfeld

Tel.: +49 2173 89332-00

E-Mail: info@industryarena.com

Website: www.industryarena.com

Webshop: webshop.industryarena.com