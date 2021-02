Intec/Z connect 2021 mit hochkarätigem Programm

Anzeige

Der Messeverbund Intec und Z findet aufgrund der anhaltenden Pandemielage im Jahr 2021 nicht wie gewohnt auf dem Messegelände in Leipzig statt. Damit sich Besucher und Aussteller dieses Jahr virtuell treffen können, wird vom 2. bis 3. März die Intec/Z connect 2021 als rein digitales Event ausgerichtet. Die Leipziger Messe bietet der Metallbearbeitungs- und Zulieferindustrie damit eine effiziente Plattform für den Austausch in der Branche auch in schwierigen Zeiten und setzt Impulse für die Zukunft. Herzstück der Intec/Z connect 2021 ist ein hochkarätiger Online-Kongress zu aktuellen Themen der Branche. Zudem präsentieren Aussteller im Expo-Bereich ihre aktuellen Entwicklungen. Eine digitale Networking-Plattform zum gezielten Knüpfen von Geschäftskontakten rundet das Angebot des Events ab.

Zwei parallele Foren

Das virtuelle Kongressprogramm widmet sich an den beiden Tagen in zwei parallelen Foren mit den Titeln „Trends in der Fertigungstechnik und Zulieferindustrie“ sowie „Additiv + Hybrid – Fertigung im Wandel“ aktuellen Fragen der Branche.

Der Ausstellungsbereich Expo ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des virtuellen Events. Digital dabei sind unter anderem Iscar, Meyer Drehtechnik, Niles-Simons Industrieanlagen, Solidcam, Trumpf Laser- und Systemtechnik und die Wirtschaftsförderung Sachsen. In der Expo können Aussteller mit den Besuchern der Intec/Z connect 2021 zum Beispiel in Live-Präsentationen in den direkten Austausch treten. Darüber hinaus stehen an den beiden Veranstaltungstagen auch Vorträge von ausstellenden Unternehmen im Praxisforum Aussteller auf dem Programm. (bt)

Kontakt

Leipziger Messe GmbH

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

Tel.: +49 341 678-0

E-Mail: info@leipziger-messe.de

www.leipziger-messe.de