Digital aus München: KI-und Robotik-Event munich_i ergänzt automatica sprint

Anzeige

Mit der automatica sprint vom 22. bis 24. Juni 2021 will die Robotik-Community nach der Corona-Pause neu durchstarten – aufgrund des Pandemiegeschehens als reine Online-Veranstaltung.

Die Teilnahme an der digitalen Messe haben aus dem Bereich Robotik unter anderem zugesagt: ABB, Denso, Epson, Fanuc, Fruitcore Robotics, Hanwha, Kuka, Stäubli, Universal Robots, Yamaha und Yaskawa. Hinzu kommen Aussteller aus der Montage- und Handhabungstechnik wie Bosch Rexroth, Festo, Hahn Automation, Manz, Mikron Automation, Schaeffler, Schunk, Siemens, SIM Automation, Teamtechnik und Zimmer. Ebenfalls an Bord: Basler, IDS, MVTec, VMT und Cenit sowie Hiwin.

Hightech-Summit feiert Premiere

Im Rahmen der digitalen Messe automatica sprint vom 22. bis 24. Juni 2021 feiert auch der Hightech-Summit munich_i als Plattform für Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) seine Premiere. Zum Event munich_i zählen neben dem Hightech-Summit ebenso die digitale Ausstellung AI.Society, der Entwicklerwettbewerb Robothon sowie der Roboterführerschein. Das alles wird digital abgebildet.

Für das Gemeinschaftsprojekt munich_i arbeiten die Messe München und die Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRM) der Technischen Universität München (TUM) eng zusammen. Aus Sicht von Falk Senger, Geschäftsführer Messe München, schafft die Kooperation einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog: „Die Hightech-Plattform munich_i beantwortet relevante Fragen zu einem verantwortungsvollen technologischen Wandel und der Nutzung von KI und Robotik im täglichen Leben. Daher freuen wir uns sehr, munich_i als Teil der automatica, in diesem Jahr der automatica sprint, zu etablieren.“

Hightech-Summit verbindet Wissenschaft und Wirtschaft

Zentrales Element der munich_i ist der Hightech-Summit am 22. Juni. Unter dem Motto „intelligence empowering tomorrow“ tauschen sich Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft über Interaktion menschlicher und Künstlicher Intelligenz in den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Mobilität aus.

Wie wichtig dabei der ethische Aspekt ist, betont Prof. Alena Buyx, neben Prof. Sami Haddadin, Direktorin von munich_i: „KI-Technologien müssen ethisch und sozial verantwortungsvoll sein und sowohl Individuen als auch Gesellschaften zugutekommen. Um das sicherzustellen, sollte Ethik als fester Bestandteil in den Forschungsprozess integriert werden. Gute künftige Regulierung sollte ferner helfen, Potentiale umzusetzen und Chancen zu nutzen, und zugleich eine verantwortliche Umsetzung und Schadensvermeidung sicherstellen.“

Spannende Speaker

In den Sessions „Assisting the human“, „Connected world“, „Beyond human spaces“, „Building intelligence“ und „Interaction of humans and robots“ geben neben renommierten Wissenschaftlern auch namhafte Industrievertreter Einblicke in neueste technologische Entwicklungen sowie künftige Standards.

Zu den Sprechern bei munich_i zählen unter anderem:

Dr. Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland

Prof. Jeannette Bohg, Universität Stanford

Prof. Dr. Jürgen Grotepass, CSO Huawei Technologies Deutschland

Prof. Dr. Marco Hutter, ETH Zürich

Prof. Yoshihiko Nakamura, Universität Tokio

Gurdeep Singh Pall, Corporate Vice President Microsoft USA

Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender Infineon Technologies.

AI.Society zeigt Leuchtturmprojekte

Wie sehr KI und Robotik bereits fester Bestandteil des täglichen Lebens geworden sind, macht der virtuelle Ausstellungsbereich namens AI.Society deutlich. Rund 30 Praxisbeispiele von TUM-Lehrstühlen, Start-ups und Partnern aus dem Großraum München bilden von 22. bis 24. Juni reale Szenarien ab. Somit erhält auch die breite Öffentlichkeit Zugang zu den Schlüsseltechnologien

Dabei geht es um Fragen wie: Wie können wir in Zukunft mit KI und Robotik unseren Alltag und unsere Arbeit einfacher, sicherer und auch produktiver erledigen? Kann Embodied AI als die Verbindung von lernfähigen Algorithmen und Maschinen die Montage und Produktion nicht nur optimieren, sondern sogar revolutionieren? Wie können wir bereits heute KI und Robotik für die großen Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Mobilität und Arbeit nutzen?

Entwicklerwettbewerb Robothon sucht Experten

Damit auch in Zukunft kreative Köpfe an innovativen Ideen für künstliche Intelligenz und Robotik arbeiten, initiiert munich_i den Entwicklerwettbewerb Robothon. Initiator und munich_i Direktor Prof. Sami Haddadin: „Robotik und Maschinenintelligenz mit ihren unzähligen Einsatzszenarien und Anwendungen sind von zentraler Bedeutung für unsere nachhaltige Zukunft. Unser Ziel kann nur sein, dass Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg von dieser Technologie profitieren.“

Im Vorfeld der automatica sprint erarbeiten Teams einen Monat lang eine aktuelle Herausforderung der Industrie im Kampf gegen Umweltverschmutzung: wie kann durch den Einsatz eines Roboters die Zerlegung und Sortierung von Elektroschrott gelöst und vereinfacht werden? Eine Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft prämiert die Gewinner am 22. Juni im Rahmen des munich_i Hightech-Summits.

Roboterführerschein, der Online-Workshop für Jung und Alt

Im Rahmen von munich_i 2022 können Interessierte vor Ort einen Roboter programmieren und erhalten nach erfolgreichem Abschluss den munich_i Roboterführerschein. Als Vorgeschmack darauf gibt es in diesem Jahr einen interaktiven Online-Workshop. Inhalte: eine Einführung in die Welt der Robotik, praktische Übungen und Demonstrationen anhand von aktuellen Anwendungsbeispielen. Die Workshops werden zweimal täglich zwischen dem 22. und 24. Juni angeboten. Eine Anmeldung vorab ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung ist ab Anfang Juni unter automatica-munich.com möglich.

Die Teilnahme an munich_i, bestehend aus dem Hightech-Summit, dem virtuellen Ausstellungsbereich AI.Society sowie der Robothon-Preisverleihung und dem Roboterführerschein ist für Besucher der Digitalplattform der automatica sprint im Ticket inbegriffen. Die Veranstaltungssprache ist Englisch.

https://automatica-munich.com

https://automatica-munich.com/de/messe/munich-i/