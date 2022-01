Körber übernimmt KI-Berater Dain Studios

Der Technologiekonzern Körber mit Sitz in Hamburg stärkt sein Geschäftsfeld Digital mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Dain Studios, einem renommierten finnisch-deutschen KI-Consulter. Damit forciert der branchenübergreifende, international agierende Konzern seinen Anspruch, „globaler Innovationsführer im Zukunftsfeld KI“ zu sein, wie Dr. Christian Schlögel sagt, Chief Digital Officer und Mitglied des Vorstands. Die Dienstleistungsangebote für die Industrie zielen auf die digitale Transformation und eine „durch künstliche Inteligenz getriebene“ Produktionseffizienz.

Digital-Sparte von Körber beschäftigt 200 Mitarbeiter

Die kürzlich ausgegründete Körber-Tochter FactoryPal beispielsweise wendet sich mit ihrem Digitalisierungs-Know-how speziell an Fertigungsunternehmen und den Maschinenbau – der Industrieanzeiger berichtete darüber im Mai 2020. Bereits jetzt beschäftigt das Weltunternehmen Körber mit rund 1,76 Mrd. Euro Umsatz über 200 Mitarbeiter für die Digitalisierung an drei Standorten (Berlin, Karlsruhe, Porto).

Die nun mehrheitlich übernommenen Dain Studios unterstützen Unternehmen von den ersten Schritten einer Datenstrategie bis hin zu maßgeschneiderten „herausragenden“ Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, wie es heißt. Der Daten- und KI-Consulter wurde 2016 gegründet und operiert mit Büros in Berlin, Helsinki und München, basierend auf einem internationalen Expertenteam. In Finnland wurde er mehrfach ausgezeichnet. Die Übernahme wurde zum 27. Dezember 2021 wirksam.

Künstliche Intelligenz als Schlüssel

Dain Studios soll als Marke weiterhin eigenständig agieren, sich jedoch gemeinsam mit Körber stärker auf die produzierende Industrie und die Logistik konzentrieren. „Artificial Intelligence first ist eine der strategischen Schlüsselinitiativen für Körber“, betont CDO Dr. Schlögel. „Mit der Beratungskompetenz von DAIN Studios erweitern wir unsere Möglichkeiten, das Potenzial von KI zu nutzen, um für unsere Kunden sichtbaren Mehrwert zu schaffen.“

„Wir haben uns in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich im Markt für Smart Data- und KI-Strategien in der DACH-Region und Finnland positioniert“, merkt Dirk Hofmann an, CEO bei Dain Studios Deutschland. „Künstliche Intelligenz ist die Zukunft und wir freuen uns darauf, das Thema gemeinsam mit dem Team von Körber voranzutreiben.“ (os)

