Am 7. Februar stellen Experten extreme Leichtbaumethoden für die Raumfahrt vor – die für andere Branchen mindestens ebenso interessant sind oder dort schon Fuß fassen.

Eingeladen zu dem „Lightweight Symposium 2020“ am 7. Februar in Luxemburg sind Leichtbau-Experten aus Politik, Industrie, Sport und Wissenschaft – zur Begrüßung hat sich der luxemburgische Forschungsminister Mario Grotz angemeldet. Die Veranstalter – Automotive Management Consulting (AMC) und Gradel – eröffnen damit nach eigenen Worten ein „neues Leichtbau-Turnier“ mit Technologien, die das Potenzial für Effizienzsprünge haben und abseits der Fachöffentlichkeit in den Entwicklungsabteilungen der Automobilindustrie bereits Fuß fassen.

Als Highlight des diesjährigen Leichtbau-Symposiums wird die neue Markt- und Technologiestudie „Space 2020 – Winning Strategies in Lightweight Design“ vorgestellt, die die Reihe der Analysen mit bisherigem Fokus auf Branchen wie den Automobilbau fortsetzt. Zu sehen sein werden Exponate der innovativen Prozesstechnologie „xFK in 3D“, die dem Ansatz „form follows force“ folgt. Zu ihnen gehört ein Ultraleichtbau-Sitz, für den AMC und Entwicklungspartner im Vorjahr mit zwei German Innovation Awards, dem chinesischen Leichtbaupreis und dem renommierten Altair Enlighten Award ausgezeichnet wurden – wir berichteten darüber in Industrieanzeiger (http://hier.pro/gl1gN).

Neben Leichtbau-Experten hat der Profi-Rennfahrer Jeroen Bleekemolen zugesagt. Die Veranstaltung setzt auf Know-how-Transfer und intensives Networking.

www.gradel.lu/lightweight-symposium/

20. Januar 2020