Menzel und Vollack bauen energieeffizientes Motorenwerk

Menzel Elektromotoren hat den Bauvertrag für ein neues, größeres Motorenwerk in Hennigsdorf in Brandenburg unterzeichnet. In den vergangenen Jahren ist der Hersteller stark gewachsen, infolgedessen ist der aktuelle Firmensitz in Berlin zu klein geworden.

„Unser neuer Standort wird sich durch eine hochmoderne technische Ausstattung, eine effiziente Logistik, höhere Krankapazitäten für optimierte Fertigungsprozesse und eine hohe Energieeffizienz auszeichnen“, sagt Geschäftsführer Mathis Menzel anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Menzel weiter: „Wir wollen darüber hinaus unser Team verstärken. Mittelfristig schaffen wir in Produktion und Verwaltung rund 100 neue Arbeitsplätze.“

Der Neubau bietet hierfür optimale Voraussetzungen: Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 8500 m² entstehen ein Motorenwerk mit Produktions-, Prüf- und Lagerflächen sowie komfortable Büros. Großzügige Reserveflächen erlauben es, künftig flexibel auf weiteres Wachstum zu reagieren. Die Bauarbeiten werden im Sommer 2022 beginnen. Fertigstellung und Übergabe sind für August 2023 geplant.

Verantwortlich für Planung und Bauausführung ist die Vollack Gruppe, ein Experte für methodische Gebäudekonzeption. Dank einer ressourcenschonenden Gebäudetechnik mit Wärmeerzeugung aus der örtlichen Fernwärme wird das Gebäude den Energieeffizienzstandard EG40EE erreichen und von der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude gefördert.

Wir legen bei Planung und Umsetzung des Projekts großen Wert auf schlanke Prozesse und Ressourcenschonung auf allen Ebenen“, sagt Matthias Jordt, Partner bei Vollack. Hierdurch entstehen zentrale Mehrwerte für den Bauherren, die sich positiv auf die Faktoren Qualität, Zeit und Kosten auswirken.

Über Menzel Elektromotoren

Menzel Elektromotoren stellt sich mit dieser Investition und Standortentscheidung nachhaltig für die Zukunft auf. Seit 1927 steht das Familienunternehmen für die qualitativ hochwertige Fertigung von leistungsstarken Elektromotoren für Industrieanlagen auf der ganzen Welt.

Das Unternehmen bietet eigene Motorserien an und ist auf Sonderanfertigungen und den maßgenauen Nachbau von Bestandsmotoren spezialisiert. Es hält diverse Motorausführungen bis 15 MW ständig vorrätig und adaptiert sie kurzfristig für verschiedenste Anwendungen und Einsatzorte. Des Weiteren bietet es umfassende Prüfdienste für Elektromotoren, Generatoren, Transformator-Umrichter-Motor-Systeme, Getriebe und Frequenzumformer an, Leerlaufprüfungen bis 10 MW, Lastprüfungen bis 1,8 MW und Erwärmungsprüfungen im Bifrequenzverfahren bis 5 MW. (eve)