Messe Aluminium findet erst 2022 wieder statt

Die Weltleitmesse Aluminium wird aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie nun doch nicht wie geplant vom 28. bis 30. September 2021 stattfinden. Stattdessen planen Messeveranstalter Reed Exhibitions (der sich inzwischen den Markennamen RX gegeben hat) und der Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA) gemeinsam mit der CRU Group ein zweitägiges hybrides Kongressformat. Es findet am 28. und 29. September als Business Summit statt und will Experten live und digital zum Austausch zusammen bringen.

Messe 2022 wieder am Start

„Trotz zahlreichen Lockerungen spüren viele Unternehmen nach wie vor Unsicherheiten und sind von Reiserestriktionen betroffen“, erklärt Barbara Leithner die Entscheidung, COO beim Veranstalter RX. „Eine internationale Veranstaltung wie die Aluminium ist unter diesen Umständen nicht umsetzbar. Wir haben uns darum mit unseren Partnern und der Industrie entschlossen, nächstes Jahr mit der Messe wieder an den Start zu gehen.“ Geplant ist die kommende Ausgabe der Weltleitmesse vom 27. bis 29. September 2022.

Aluminium Business Summit als Branchentreff

Dieses Jahr will RX mit dem GDA und der CRU Group die Branche vom 28. bis 29. September zum Aluminium Business Summit zusammenbringen. Das Konzept sieht vor, in Düsseldorf die wichtigsten Themen der Industrie aufzunehmen. „Mit dem Summit schaffen wir einen Rahmen für ein persönliches Wiedersehen und gehen mit dem hochkarätigen Vortragsprogramm den bereits beim Aluminium Digital Talk eingeschlagenen Weg konsequent voran“, so Leithner. Ein umfassendes Hygienekonzept soll gewährleisten, dass sich die Teilnehmer vor Ort sicher bewegen und austauschen können. Die Anzahl wird jedoch begrenzt sein. Die Inhalte des Summits werden in Teilen auch digital zur Verfügung gestellt.

Das Programm realisiert der GDA in Kooperation mit der CRU Group, und auch der Branchenverband European Aluminium wird sich einbringen. (os)

www.aluminium-exhibition.com

Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Völklinger Straße 4

40219 Düsseldorf

Tel.: +49 211 90191–100

www.reedexpo.de