Messe für industrielle Lackiertechnik

Vom 17. bis 20. April findet in drei Hallen des Karlsruher Messegeländes zum siebten Mal die Messe für industrielle Lackierteile Paintexpo statt. Die Messe kann Dienstag bis Freitag jeweils von 9.00 bis mindestens 16.00 Uhr besucht werden. Dieses Jahr sind auf den etwa 15 500 Quadratmetern mehr als 520 Aussteller vor Ort und vertreten Unternehmen aus 29 Länder, da rund 36 % ausländische Unternehmen sind. Präsentiert werden branchenübergreifende Beschichtungen und Lackierungen aller Materialien. An den Ständen und in Livepräsentationen werden auch Versionen oder Innovationen in den Bereichen Applikationssysteme, Automatisierungstechnik, Reinigung und Vorbehandlung, Trocknung, Abluftreinigung, Recycling und Entsorgung, Mess- und Prüftechnik sowie Qualitätssicherung vorgestellt. Damit wird die Integration von Industrie 4.0 im Lackierbetrieb angestrebt.

26. März 2018