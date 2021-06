Mikron verbessert Ertragslage in der ersten Jahreshälfte 2021

Anzeige

Gemäß den aktuellen Schätzungen werden die Zahlen der Mikron-Gruppe im ersten Halbjahr 2021 besser ausfallen als im vergangenen Jahr. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzanstieg von rund 15 % und mit einer EBIT-Marge von rund 5 %. Der Bestellungseingang wird ebenfalls deutlich höher erwartet als im ersten Halbjahr 2020.

Neben der Restrukturierung im Jahr 2020 waren insbesondere die erhöhte Nachfrage nach Werkzeugen von Mikron Tool im Geschäftssegment Mikron Machining Solutions und die weitere Steigerung des Umsatzniveaus im Geschäftssegment Mikron Automation ausschlaggebend für die verbesserte Ertragslage im ersten Semester 2021. Die detaillierten Zahlen zum ersten Halbjahr wird Mikron am 22. Juli 2021 bekanntgeben.

Zerspanungswerkzeuge aus der Schweiz

Die Mikron-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Das Unternehmen ist mit seinen 1300 Mitarbeitenden weltweit tätig – als Partner von Unternehmen der Automobil-, Pharma-, Medizintechnik-, Konsumgüter-, Schreibgeräte- und Uhrenindustrie. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions (mit den Divisionen Mikron Machining und Mikron Tool) haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. (ys)

