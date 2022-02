Nachhaltige Mobilität bei Volvo mit Know-how von Kuka

Das Know-how von Kuka kommt zum Einsatz, wenn der schwedische Automobilkonzern Volvo sein Angebot an Elektrofahrzeugen in seinem US-Werk erweitert, denn Kuka wird im US-Produktionswerk in South Carolina mehrere Karosseriemontagelinien für den Unterboden von zwei neuen Elektroauto-Modellen konstruieren, liefern, montieren und in Betrieb nehmen.

Effiziente Automatisierung für klimaneutrale Zukunft

Für den Unterboden der beiden Elektroauto-Modelle, bestehend aus Motorraum, vorderem Boden und hinterem Boden, ist Kuka nicht nur für den Aufbau einer neuen vollautomatischen Karosseriefertigungslinie verantwortlich, sondern auch für die Anpassung bestehender Transportsysteme. Neben der Integration in eine Bodenentlackungslinie kommen Prozesstechnologien wie Punktschweißen, Stanznieten, Fließlochverschrauben und Kleben zum Einsatz.

„Wir sind im Bereich der intelligenten Automatisierung für die Elektromobilität bestens aufgestellt und unterstützen unsere Kunden bei jedem einzelnen Schritt der Prozesskette der Elektromobilität“, so Gerald Mies, Geschäftsführer der Kuka Systems GmbH. (bt)

www.kuka.de