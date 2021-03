Online-Handel boomt bei Gebrauchtmaschinen

Anzeige

Der weltweite Markt für Gebrauchtmaschinen befindet sich im Strukturwandel. Dass Corona diesen Trend noch beschleunigt, belegen Janek Andre und Benedikt Ruf mit ihren aktuellen Geschäftszahlen. Sie sind Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Gindumac, die seit ihrer Gründung im Jahre 2016 auf digitalen Handel von Gebrauchtmaschinen setzt. Ihren Angaben zufolge konnte die Gindumac-Gruppe im letzten Quartal 2020 den Gesamtwert ihrer online angebotenen Maschinen um 117 % gegenüber Vorjahr steigern – bei gleichbleibendem Marketinginvest.

Handel mit Gebrauchtmaschinen wird digital

„Wir sehen durch die Verdopplung des Maschinenangebotswertes eine Bestätigung, dass sich der Gebrauchtmaschinenmarkt nochmals stärker in Richtung globaler Online-Handel bewegt“, sagt Andre. „Deswegen setzen wir auf globale Online-Reichweite. Wenn wir eine Gebrauchtmaschine vermarkten, sind wir gleichzeitig auch auf allen relevanten Anzeigen-Plattformen weltweit gelistet.“ Es sei damit zu rechnen, dass die Corona-Krise die Digitalisierung auch in 2021 weiter vorantreiben werde und sich die Handelsstrukturen für Gebrauchtmaschinen nachhaltig wandeln.

Dieser Strukturwandel kommt der Gindumac-Angebotsplattform an metall- und kunststoffverarbeitenden Maschinen entgegen. Andre und Ruf erklären ihn so: Betriebsauflösungen und Projektausfälle sorgen für ein größeres Angebot an gebrauchten Maschinen. Gleichzeitig erfordert die Krise hohe Flexibilität. Oft würden kurzfristig Produktionskapazitäten benötigt.

Strukturwandel hin zu globalen Vertriebswegen

Damit steigt die Nachfrage nach Gebrauchtmaschinen, die schnell verfügbar sind. Hinzu komme, dass immer mehr lokale und lagerhaltende Händler sich aus dem Geschäft zurückziehen, weil sie die globalen Vertriebswege nicht sicherstellen und dem Kapitaldruck nicht mehr standhalten könnten.

„Durch unsere Online-Plattform generieren wir höchstmögliche Reichweiten und Sortimentsbreiten“, hebt Benedikt Ruf demgegenüber die Vorzüge der Online-Plattform hervor. „Für Verkäufer bieten wir eine globale Vermarktung zum bestmöglichen Preis oder eine Direktankaufs-Option für Planungssicherheit. Käufer finden bei uns ein breites Sortiment inklusive Rundum-Sorglos-Paket mit transparenter Dokumentation und weltweiter Logistikabwicklung“, so der Co-Founder von Gindumac. (os)

Gindumac GmbH

Trippstadter Straße 110

67663 Kaiserslautern

Tel.: +49 631 920 090 27

kontakt@gindumac.de

www.gindumac.de