Am 19. April findet der zweite Praxis-Kongress „Tag der PSA“ statt. Im Dekra Congress Center in Altensteig-Wart im Schwarzwald erwartet die Teilnehmer ein kompaktes Programm mit Informationen rund um die persönliche Schutzausrüstung, die sich sofort in den Betrieben umsetzen lassen. Zum Auftakt wird der aktuelle rechtliche Rahmen abgesteckt. Was es Neues zur PSA-Verordnung 2016/425 gibt, sagt Prof. Karl-Heinz Noetel von der BG BAU. Um Chancen und Herausforderungen von intelligenter PSA und PSA mit Sensorsystemen geht es im Vortrag von Dr. Urs Schneider vom Fraunhofer IPA. Anschließend beschreiben Industrievertreter neue Lösungen und Angebote.

Wie vielfältig die Anforderungen an PSA sein können, zeigen zwei weitere Vorträge, in denen es zum einen um Outdoorkleidung und zum anderen um den Einsatz von Schutzausrüstung bei Beschäftigten mit gesundheitlichen Einschränkungen geht. Ein weiteres Thema sind moderne PSA-Bestellsysteme. Der fachliche Austausch zwischen Publikum und Referenten ist gewünscht. Rund 20 Unternehmen stehen für Kundengespräche zur Verfügung.

17. März 2018