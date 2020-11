Anzeige

In den vergangenen Jahren hat die Reime Noris GmbH in Feucht bei Nürnberg ihre Aktivitäten am chinesischen Markt kontinuierlich ausgebaut. Um die Marktpräsenz noch gezielter erweitern zu können, werden die Aktivitäten für China in einer eigenen Vertriebs-Niederlassung gebündelt. „Mit dieser Neugründung tragen wir dem wachsenden Bedarf an Werkzeugen für die Innengewindebearbeitung am chinesischen Markt Rechnung“, sagt Martin Bieber, Geschäftsführer von Reime Noris. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Shanghai.

Vertriebsdirektor von Reime Noris Threading Tools (Shanghai) Co., Ltd. ist Kevin Tong, der langjährige Werkzeug-Erfahrung in verschiedensten Industriesegmenten hat und mit seinem Team Kunden und Vertriebspartner künftig vor Ort schnell und kompetent bei der Auswahl und Anwendung der Werkzeuge beraten und unterstützen wird.

Von der Niederlassung aus werden die Produkte des Unternehmens über ein ausgewähltes Netz von Fachhändlern an die Kunden vertrieben. Um die Kundenbedürfnisse schnell zu erfüllen, befindet sich in der Niederlassung auch ein umfangreiches Lager. Darüber hinaus können auftretende spezifische Anwendungsfälle schneller und gezielter bearbeitet werden.

