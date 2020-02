Anzeige

Der schwedische Konzern Atlas Copco hat seinen Umsatz 2019 weltweit um 9 % auf 103,7 Mrd. Schwedische Kronen (SEK) gesteigert, umgerechnet rund 10 Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 2 %. Die Auftragseingänge summierten sich auf 106 Mrd. SEK und lagen damit ebenfalls 9 % über dem Vorjahreswert (97 Mrd. SEK). Der Betriebsgewinn stieg von 21,2 auf 21,9 Mrd. SEK, der Gewinn vor Steuern von 20,8 auf 21,6 Mrd. SEK, ein Plus von jeweils 3 %. Alle Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäfte. Mit Kompressoren und Drucklufttechnik erlöste der Konzern 48,3 Mrd. SEK (Vorjahr: 44 Mrd. SEK 2018, was einem Plus von 10 % entspricht. In der Vakuumtechnik waren es mit 23,6 Mrd. SEK ein Plus von 7 %(Vorjahr: 22 Mrd. SEK. Den höchsten Zuwachs erzielte das Unternehmen in der Energietechnik. Das Geschäft legte insbesondere in Asien und Südamerika zu. Der Umsatz stieg von 12 Mrd. SEK auf 13,9 Mrd. SEK (+16 % gegenüber 2018).

16. Februar 2020

