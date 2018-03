Relevanz der Energiespeicherbranche steigt

Anzeige

Der Bundesverband Energiespeicher BVES präsentiert erstmals Zahlen zur deutschen Energiespeicherbranche. Die Branchenanalyse stützt sich auf Metadaten, Studienanalysen und Fachinterviews und bescheinigt dem jungen Wirtschaftszweig eine wachsende industriepolitische Relevanz. Die guten Entwicklungen würden vor allem von Mittelständlern getrieben.

Bei einem Gesamtumsatz von über 5 Mrd. Euro in 2018 werden allein rund 3 Mrd. Euro Umsatzerlös von neuen Speichertechnologien und -anwendungen generiert. Das Segment systemisch einsetzbarer Batteriespeicher entwickelt sich als besonders dynamischer Umsatztreiber. Auch steigt die Beschäftigung stetig an; von 2017 auf 2018 erwartet der BVES einen Zuwachs von 9 %. Absolut gesehen ist die Branche damit halb so groß wie die Braunkohleindustrie.

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung, wird laut BVES im Zuge der Energiewende auch die Relevanz von Energiespeichern für unser Energiesystem weiter wachsen.

23. März 2018