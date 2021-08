Schaeffler hebt nach starkem 1. Halbjahr Prognose für 2021 an

Anzeige

Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seinen Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 vorgelegt. In den ersten sechs Monaten liegt der Umsatz der Schaeffler Gruppe bei 7.014 Mio. Euro (Vorjahr: 5.572 Mio. Euro). Der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse um währungsbereinigt 27,4 % im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum war auf den starken Nachfrageanstieg in allen Sparten und Regionen zurückzuführen.

Strategie 2025 macht Fortschritte

„Nachdem wir auch das zweite Quartal besser als erwartet abschließen konnten, haben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2021 erneut nach oben angepasst. Wir sind zuversichtlich, unsere Ziele für 2021 erreichen zu können, bleiben aber weiter vorsichtig. Das Umsetzungsprogramm für unsere Strategie 2025 macht gute Fortschritte. Die eingeleiteten strukturellen Maßnahmen werden plangemäß umgesetzt. Angesichts der Unwägbarkeiten im zweiten Halbjahr stehen für den Rest des Jahres Kapital- und Kostendisziplin weiter im Fokus“, sagte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.

Im zweiten Quartal des Jahres 2021 stiegen die Umsatzerlöse währungsbereinigt um 50,6 % auf 3.454 Mio. Euro (Vorjahr: 2.291 Mio. Euro). Diese Zuwachsraten sind auch Folge der niedrigen Vergleichsbasis, da sich die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 in einem merklichen Umsatzrückgang niederschlugen.

Sparte Automotive

Am deutlichsten war die Erholung im ersten Halbjahr bei der Umsatzentwicklung in der Sparte Automotive Technologies, die ein währungsbereinigtes Wachstum um 34,9 % verzeichnete. Alle vier Regionen konnten zweistellige Wachstumsraten verzeichnen. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage führte in der Region Europa im zweiten Quartal zu einem währungsbereinigten Wachstum um 67,5 % und in der Region Americas um 90,3 %. In beiden Regionen war das Geschäft im zweiten Quartal 2020 stark durch die Coronavirus-Pandemie beeinträchtigt. In der Region Greater China fiel das währungsbereinigte Wachstum mit 10,7 % moderater aus, auch aufgrund der höheren Vergleichsbasis des zweiten Vorjahresquartals. Die Region Asien/Pazifik verzeichnete ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum um 58,7 %.

Sparte Industrial

Die Sparte Industrial erzielte im ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von 1.738 Mio. Euro (Vorjahr: 1.560 Mio. Euro). Währungsbereinigt lag das Umsatzwachstum bei 13,3 %.

Das währungsbereinigte Wachstum lag in der Region Europa bei 3,5 % und in der Region Americas bei 14,1 %. Am deutlichsten war das Umsatzwachstum in der Region Greater China mit 26,8 % auf währungsbereinigter Basis. In der Region Asien/Pazifik stiegen die Erlöse währungsbereinigt um 24,2 %.

Prognose für 2021

Der Vorstand der Schaeffler AG hat im Juli 2021 beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erneut anzuheben und rechnet nunmehr mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum um mehr als 11 % (bisher mehr als 10 %). Nach einem starken ersten Halbjahr erfolgt dieser Schritt trotz fortbestehenden und derzeit schwer einschätzbaren Unsicherheiten in der zweiten Jahreshälfte. (bt)

Kontakt

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Georg-Schäfer-Str. 30

97421 Schweinfurt

Tel.: +49 9721 91-0

Mail: info.de@schaeffler.com

Website: www.schaeffler.de