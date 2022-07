Schaeffler übernimmt die Ewellix Gruppe

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat mit einer zum Triton Fund V gehörenden Beteiligungsgesellschaft einen Vertrag zum Erwerb der Ewellix Gruppe unterschrieben. Durch den Kauf des Herstellers und Lieferanten von lineartechnischen Komponenten und Systemen, der noch unter dem Vorbehalt der Prüfung und Zustimmung durch die zuständigen Behörden steht, stärkt Schaeffler seine Marktposition vor allem im Lineargeschäft.

Ewellix ist ein Hersteller von elektromechanischen industriellen Aktuatoren und Hubsäulen sowie Rollengewindetrieben. Diese werden in Sektoren wie Robotik, der Medizintechnik und in mobilen Maschinen eingesetzt. Das bestehende Produktportfolio der Industriesparte von Schaeffler wird durch die in hohem Maße komplementäre Produktpalette von Ewellix ideal ergänzt. Die Vertriebs- und F&E-Teams sowie die sechs Produktions- und Konfektionsstandorte mit insgesamt rund 1.200 Mitarbeitenden bilden eine starke Geschäftseinheit und werden im Schulterschluss mit dem Team von Schaeffler Industrial Synergien umsetzen.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG sagt: „Mit dem Erwerb von Ewellix stärken wir unser Industriegeschäft und setzen unsere Strategie auch in volatilen Zeiten weiterhin konsequent um. Die Akquisition trägt dazu bei, unser Geschäft als globaler Automobil- und Industriezulieferer weiter zu diversifizieren und noch stärker in attraktive Wachstumsmärkte zu investieren. Die Transaktion ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, die Schaeffler Gruppe noch besser auf die Zukunft auszurichten.“

Die Lineartechnik weist über die kommenden Jahre hohes Wachstumspotenzial innerhalb des globalen Industriegeschäfts auf. Der gemeinsame Fokus liegt auf wachstumsstarken Marktsektoren wie beispielsweise der industriellen Automatisierung, Robotik, der Medizintechnik, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie den mobilen Maschinen.

Der ideale neuer Eigentümer

Ewellix ist ein global agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden. 2018 wurde das ehemalige SKF Lineargeschäft von der Investmentgesellschaft Triton erworben und unter der Marke Ewellix als eigenständiges Unternehmen repositioniert.

Das Unternehmen ist ein Hersteller und Lieferant von Linearantrieben, der Konstruktion und Entwicklung, Fertigungskompetenz sowie Anwendungstechnik und Digitalisierung verbindet. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in diesem Geschäft. Die Hauptprodukte, wie Aktuatoren, Hubsäulen, Range Extender für Roboter, Kugel- und Rollengewindetriebe, Linearführungen (Profilschienenführungen und Linearkugellager) kommen in einer Vielzahl von Anwendungen und Geräten zum Einsatz, darunter in der Medizintechnik, bei mobilen Maschinen, in der Montageautomation, in der Robotik sowie in verschiedenen weiteren Industrieanwendungen. Das Unternehmen verfügt über sechs Produktions- und Konfektionsstandorte in den USA, Europa und Asien und unterhält 16 Vertriebsbüros in 15 Ländern sowie ein Netz von rund 550 Vertriebspartnern.

Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrial bei Schaeffler, sagte dazu: „Mit dem Erwerb der Ewellix Gruppe erweitern wir unser Industriegeschäft in der Lineartechnik vor allem in wichtigen Zukunftsbereichen signifikant. Ich habe das Unternehmen als sehr gut geführte Geschäftseinheit mit hoher Kunden- und Vertriebsorientierung sowie entsprechender Produktentwicklung kennengelernt. Das Unternehmen verfügt dadurch über eine starke Pipeline besonders innovativer Lösungen und zahlreicher Kundenprojekte. Wir werden das Ewellix-Team bei der Umsetzung seiner ambitionierten Wachstumsziele unterstützen, Schritt für Schritt Synergien heben und die Fertigungstechnologie der Produktionseinheiten von Ewellix gemeinsam weiterentwickeln.“

Megatrends Elektromechanik, Effizienzsteigerung, Automatisierung und Robotik

Mit der Transaktion gelingt es der Schaeffler Gruppe, ihr eigenes Portfolio im Bereich der Lineartechnik maßgeblich zu erweitern und so noch stärker auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Zudem versetzt der Kauf Schaeffler in die Lage, sich stärker als bisher auf drei zentrale Trends im Industriegeschäft zu fokussieren. Erstens den Trend zur Elektromechanik, um hydraulische oder pneumatische Systeme zu ersetzen oder zu ergänzen, zweitens den Trend zu Effizienzsteigerungen und drittens den Trend hin zu Automatisierung und Robotik. Ewellix nutzt einen Aktuator-Baukasten, der es ermöglicht, schnell und kosteneffizient anwendungsspezifische Kundenlösungen umzusetzen. Durch die Kombination mit dem Schaeffler-Portfolio werden zukünftig zusätzliche maßgeschneiderte Lösungen basierend auf intelligenten Designprinzipien möglich.

Solide Bilanz und Liquiditätsposition

Die Schaeffler Gruppe hat sich in den letzten Jahren eine solide Bilanz und Liquiditätsposition erarbeitet, die es auch in volatilen Zeiten ermöglicht, den Erwerb erfolgreich umzusetzen.

Dazu sagte Claus Bauer, Finanzvorstand der Schaeffler AG: „Unsere solide Bilanz und Liquiditätsposition, die auch das Ergebnis einer hohen Kostendisziplin sind, erlauben es uns, auch in volatilen Zeiten gezielt strategische Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen. Das ist auch ein Resultat der konsequenten Kapital- und Kostendisziplin der vergangenen Jahre.“ (ch)