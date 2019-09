Anzeige

Seit Jahren gilt Taiwan weltweit als der viertgrößte Exporteur von Werkzeugmaschinen und Zubehör. Die Maschinen-Exporte des Landes erreichen jährlich ein Volumen von rund 40 Mrd. US-Dollar. Ein neuer Rekord, an dem die Exporte nach Deutschland 2017 einen Anteil von 3,7 % hatten. So ist es verständlich, dass Taiwan in seinem wichtigen Absatzmarkt Europa mit seinen Schlüsselindustrien in diesem Jahr zur Weltmesse EMO eine Präsenz auf Rekordniveau zeigt. Mit insgesamt 239 Ausstellern auf mehr als 17.000 m2 Ausstellungsfläche zeigt das Land sein in den letzten Jahren umgesetztes Entwicklungspotenzial auf dem Gebiet der Smart Machinery und positioniert High-Tech-Innovationen als Pendant zu den Industrie 4.0-Lösungen deutscher Maschinenhersteller. Dabei ist das vorrangige Ziel nicht der direkte Wettbewerb, sondern die Kooperation und Zusammenarbeit mit deutschen Anbietern. Als zentrale Anlaufstelle präsentiert sich das Taiwan External Trade Development Council (Taitra) zur EMO in Halle 9 auf Stand E08.

4. September 2019

