Thyssenkrupp verkauft sein Aufzuggeschäft Elevator Technology vollständig an ein Konsortium um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung. Einer entsprechenden Entscheidung des Vorstands hat der Aufsichtsrat des Industriekonzerns bereits zugestimmt. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags ist erfolgt. Der Vollzug der Transaktion wird bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erwartet. Der Kaufpreis beträgt 17,2 Mrd Euro. Einen Teil wird der Konzern in eine Rückbeteiligung am verkauften Aufzuggeschäft investieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen.

Die durch die Transaktion zufließenden Mittel werden im Unternehmen verbleiben und sollen in erforderlichem Umfang zur Stärkung der Bilanz verwendet werden. Darüber hinaus sollen die Erlöse zur Weiterentwicklung der verbleibenden Geschäfte und des Portfolios eingesetzt werden.