VDMA: Intralogistik in der Pandemie deutlich stärker gefragt

Ein starkes Jahr 2021 für die Fördertechnik- und Intralogistik-Anbieter aus Deutschland: Das Produktionsvolumen ist nach Schätzung des VDMA-Fachverbands Fördertechnik und Intralogistik auf 22,6 Mrd. Euro gestiegen und damit um 6 % gegenüber 2020 gewachsen.

„Logistik und damit auch Intralogistik hat durch die Corona-Pandemie in vielen Kundenbranchen noch einmal erheblich an Relevanz gewonnen. Lieferengpässe und Materialmangel führen in vielen Bereichen zu veränderten Konzepten in der Bevorratung und Produktionsversorgung. Entsprechend ist die Nachfrage nach Intralogistiklösungen gestiegen“, erklärt Steffen Bersch, Vorstandsvorsitzender des VDMA-Fachverbands Fördertechnik und Intralogistik und CEO der SSI-Schäfer-Gruppe.

Aufgrund der anhaltend guten Auftragslage sowie einem hohen Auftragsbestand aus 2021 geht der Fachverband auch für 2022 von einer positiven Geschäftsentwicklung für die Branche und von einem Produktionswachstum von 8 % aus. Demnach nähern sich die deutschen Anbieter dieses Jahr wieder einem Vor-Pandemie-Niveau an.

Internationale Märkte mit viel Schwung

Nach den pandemiebedingten Rückgängen der Exporte im Jahr 2020 zeigt die Entwicklung 2021 auch hier wieder deutlich positive Impulse. „Das Exportniveau, das wir vor Corona hatten, werden wir 2021 noch nicht wieder erreichen. Dennoch freuen wir uns sehr, dass Intralogistik-Investitionen weltweit wieder zunehmen und Projekte umgesetzt werden können“, sagt Sascha Schmel, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands Fördertechnik und Intralogistik.

Wichtigster Handelspartner für deutsche Intralogistik- und Fördertechnik-Anbieter bleibt der EU-Binnenmarkt. Hier legten die Exporte bis einschließlich November 2021 um knapp 9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Frankreich, die Niederlande und Italien sind die Hauptabnehmer in diesem Zeitraum.

Ein Exportwachstum gab es auch außerhalb der EU in weiteren europäischen Ländern. Allein nach Großbritannien gingen zwischen Januar und November 2021 fast 38 % mehr Exporte. Größter Einzelabnehmer waren nach wie vor die USA. Etwa 37 % Wachstum verzeichneten die deutschen Hersteller hier im Export für den genannten Zeitraum 2021.

Ein weiterer leichter Rückgang um knapp 2 % hingegen war nach China zu verzeichnen. Im Länder-Ranking liegt China damit nur noch auf Platz 7 für deutsche Intralogistik-Exporte. (bec)

Kontakt:

VDMA e. V.

Lyoner Straße 18

60528 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 6603–1157

E-Mail: serviceteam@vdma.org