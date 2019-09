Anzeige

Was maschinelle Lernverfahren und kognitive Roboter der Industrie bieten, thematisiert die zweite Konferenz „Smarte Maschinen im Einsatz – Künstliche Intelligenz in Unternehmen“ am 15. Oktober am Fraunhofer IPA in Stuttgart. Hintergrund: Intelligente Algorithmen schlagen längst nicht mehr nur Bücher bei Amazon vor, sondern halten Einzug in das produzierende Gewerbe. Dort überwachen sie die Produktion, sorgen für Nachschub und Wartung.

Welche konkreten Anwendungen gibt es bereits, welche Chancen und Risiken bestehen? Antworten geben Vertreter aus Forschung und Industrie. Den Auftakt macht Prof. Thomas Bauernhansl mit einer Bestandsaufnahme. Der Institutsleiter des Fraunhofer IPA spricht über „Die Digitale Transformation der Fabriken – Wunsch und Wirklichkeit“. Es folgen praxisbezogene Vorträge, etwa von Dr. Benjamin Menz, Senior Data Scientist bei Bosch Rexroth. In Kurzvorträgen geht es unter anderem um Erfahrungen mit KI-Innovationen in Unternehmen und Start-ups. Den Abschluss macht Prof. Marc Toussaint von der Uni Stuttgart mit „Denken war gestern, Lernen ist heute – und morgen?“

https://bit.ly/2m7NHXf

17. September 2019

