Werkzeugmaschinen-Shows TIMTOS und TMTS vom 21. bis 26. Februar 2022

Zum ersten Mal werden zwei große Werkzeugmaschinen-Messen in Taiwan, die „Taipei Int‘l Machine Tool Show (TIMTOS)“ und die „Taiwan International Machine Tool Show (TMTS)“, unter dem Namen „TIMTOS x TMTS 2022“ vom 21. bis 26. Februar 2022 in Taipeh gleichzeitig stattfinden. Mit 950 Ausstellern wird die Veranstaltung nicht nur die größte Messe in Taiwan seit Ausbruch der Pandemie sein, sondern auch die erste Werkzeugmaschinenmesse der Welt im Jahr 2022.

Neben Zerspanungsmaschinen, Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung wird auf der gemeinsamen Messe „TIMTOS x TMTS 2022“ auch eine Reihe von intelligenten Maschinen vorgestellt. Smart Machinery ist Teil des Plans der taiwanesischen Regierung für innovative Industrien „fünf plus zwei“. Die Allianz zwischen TIMTOS und TMTS im Jahr 2022 soll die Entwicklungs- und F&E-Kapazitäten der taiwanischen Smart-Machinery-Industrie umfassend repräsentieren.

Werkzeugmaschinen-Shows im hybriden Format

Die TIMTOS x TMTS 2022 folgt dem Hybrid-Modell und verbindet eine sechstägige physische Messe mit einer einmonatigen Online-Messe. Eine Reihe von hybriden Aktivitäten und Dienstleistungen stehen bereit, um in- und ausländische Besucher zu bedienen. Online kann die Messe unter www.timtos-tmts.com.tw besucht werden.

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), einer der Organisatoren, erklärte, dass die Online-Dienste für Einkäufer aus Übersee gedacht sind, die aufgrund der Grenzkontrollen nicht in der Lage sind, die Messe vor Ort zu besuchen.

Entwicklung der Werkzeugmaschinenindustrie in Taiwan

Laut Taiwan Machine Tool & Accessory Builders‘ Association (TMBA) haben die in Taiwan ansässigen Werkzeugmaschinenhersteller im Jahr 2021 einen Gesamtexportwert von 2,783 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was einem Anstieg von 29,14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die TMBA erwartet, dass der Exportwert im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 20–30% steigen wird. Für den Werkzeugmaschinenbau geht man davon aus, den Wertbeitrag der Branche zu erhöhen und den Mehrwert für Werkzeugmaschinen zu steigern, und zwar voirallem, indem er dieser die Spezifikationen für Steuerungen und Software standardisiert und die Integration von Hardware und Software stärkt, so der TMBA-Vorsitzende Wen-Hsien Hsu.

Ziel des TMBA sei es, die Gesamtwertschöpfungsrate für Werkzeugmaschinen von 22,2 % im Jahr 2021 auf 30–32 % im Jahr 2030 zu erhöhen und den Anteil des taiwanischen Produktionswerts für Werkzeugmaschinen an der Weltproduktion von derzeit 4,7 % auf 8 % im Jahr 2030 zu steigern, so Hsu. (sc)

Kontakt:

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

4–7 Fl., 333 Keelung Rd., Sec. 1, Taipei 11012, Taiwan

Tel: (02) 2725–5200

Fax: (02) 2757–6653

E-mail: taitra@taitra.org.tw

https://about.taitra.org.tw/