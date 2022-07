Wittmann erfolgreich im Corona-Jahr 2021

Die Wittmann-Gruppe, Herstellerin von Kunststoff-Spritzgießmaschinen und -komplettanlagen, erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 376 Mio. Euro und damit den dritthöchsten seit Bestehen des Unternehmens. Beim Auftragseingang konnte sogar ein „einmaliger Rekordwert“ eingefahren werden, teilt das Unternehmen mit – und dies im Pandemie-Jahr.

Die weiterlaufenden, hohen Investitionen will der österreichische Maschinenbauer als Signal verstanden wissen, dass er optimistisch in die Zukunft blickt trotz der Probleme in den Lieferketten. Ohne diese Störungen sei de facto ein noch höherer Umsatz erzielt worden, so heißt es.

Investitionen in allen Bereichen

Die getätigten Investionen betreffen sowohl Werke in Österreich als auch im Ausland und sowohl den Spritzgießmaschinenbau als auch die Herstellung von Robotern und Peripheriegeräten. So wurde beim Spritzgießmaschinenbauer Wittmann Battenfeld in Kottingbrunn 2021 mit dem Bau einer neuen Halle mit einer Fläche von über 3.000 m² begonnen. Sie umfasst ein vollautomatisches Palettenregallager mit 1.700 Stellplätzen, eine Montagefläche für Groß- und Vertikalmaschinen sowie eine neue Elektrowerkstatt. Die Bauaktivitäten sind mittlerweile großteils abgeschlossen.

Hallendach als Sonnenkraftwerk

Die Montagehalle geht Ende Juli in Betrieb, Palettenregallager und Elektrowerkstatt sollen im September in Vollbetrieb sein. Auf dem Dach der neuen Halle wird eine Solaranlage bestehend aus 1.604 Paneelen mit einer Kapazität von 651,8 MWh/Jahr installiert.

Des Weiteren brachte die Gruppe im April die Erweiterung des Entwicklungsstandortes Wittmann Technology GmbH in Wien zum Abschluss. Die zusätzlichen neuen Räumlichkeiten für 40 Software- und Hardwareentwickler seien größtenteils bereits bezogen.

Investitionen in deutsche Wittmann-Standorte

Die Wittmann Battenfeld Deutschland GmbH investiert sowohl am Standort in Meinerzhagen als auch in Nürnberg in ihre Technika. In Meinerzhagen wird das bestehende Technikum umgebaut und erweitert, um den Kunden den nötigen Platz für „Factory Acceptance Tests“ zu bieten. Das Technikum am Standort Nürnberg wird erneuert.

Auch in den USA steht eine größere Investition an. Im Mai 2022 wurde die letzte Ausbaustufe des Werkes 1 von Wittmann USA Inc. In Torrington, CT in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Fläche für Automatisierungssysteme und komplette Spritzgießzellen als auch weitere bauliche Anpassungen wie die Installation einer Solaranlage bestehend aus 539 Paneelen und einer Kapazität von 322,9 MWh/Jahr. Für das benachbarte Werk 2 sind ebenfalls Erweiterungen geplant.

Wittmann Battenfeld offeriert modulare Spritzgießzellen

Die polnische Niederlassung Wittmann Battenfeld Polska Sp.z o.o. hat in Krze Duze in der Nähe ihres aktuellen Standortes ein Grundstück mit einer Fläche von 16.400 m² gekauft und plant dort einen Neubau, der Ende 2023 fertiggestellt werden soll.

Die Unternehmen der Gruppe betreiben in der Summe acht Produktionswerke in fünf Ländern und sind mit zusätzlichen Vertriebsgesellschaften in 34 Ländern vertreten. Darunter verfolgt Wittmann Battenfeld den weiteren Ausbau seiner Marktposition als Spritzgießmaschinen-Hersteller und Anbieter umfassender Maschinentechnik in modularer Bauweise. (os)

Hier finden Sie mehr über: